﻿學生健康服務出席率低﻿﻿申訴專員批衞生署懶理﻿

衞生署每年動用二億元推行學生健康服務，被申訴專員公署揭發學童出席率偏低，亦未有密切跟進學童轉介個案，特別是有心理健康問題的學童。專員公署指心智未成熟的患者，易忽略問題，或憂慮被標籤化而逃避治療，呼籲衞生署積極跟進，盡早識別高危個案。



衞生署的學生健康服務，對象包括就讀日校的小學及中學學生，可到署方轄下十二間中心，接受每年一次身體檢查，有需要者會由醫管局專科或其他機構跟進，合資格者費用全免。每年登記參加計劃學童逾六十萬，惟漏洞處處，申訴專員公署昨發表調查報告，揭三大不足，包括學童出席率偏低、家長沒有措施知悉子女檢查結果，且署方未有密切跟進學童轉介個案，特別是有心理健康問題的學童。



申訴專員公署早於一七年就學生健康服務作調查，今次得出結果與上次如出一轍。今次報告指，出席周年檢查學童僅六成半，中學生更低至五成，衞生署沒通報機制。而不少學童檢查時，沒家長陪同，中心只將報告交由學童轉交家長，公署關注學童是否有能力理解報告及向家長傳達建議。至於需轉介個案，近一半中四獲轉介學童缺席來年檢查。



衞署將短訊提醒預約



中心為學童準備的檢查報告，只建議「培養良好嗜好」、「保持愉快心境」等，內容空洞。申訴專員公署認為，心智未成熟的學童易忽略心理問題，甚或擔心被標籤化而逃避治療。申訴專員劉燕卿說，計劃每年花費兩億元，須檢視計劃是否有實效；立法會議員郭家麒批評，青少年及學童自殺個案率增加，為學童提供的精神科服務卻短缺，而此服務只是「度高磅重」，反映衞生署能力不足。



衞生署回應，指正跟進申訴專員公署報告，計劃本年中開始向家長發短訊提醒檢查預約，及向學校和教育局提供出席率資料。另外，署方去年在四間中心推出先導計劃，主動聯繫已轉介至精神科的個案，計劃於本學年擴展至所有中心。



