﻿漁船與內地運油船相撞﻿ ﻿迅速沉沒船員墮海失蹤 ﻿

南丫島對開本港以外水域，昨日天朗氣清下發生離奇撞船事故！一艘長近百米的內地運油船與一艘漁船相撞，漁船意外後迅速沉沒，船員全部墮海失蹤。油船上船員無恙，並一度放下救生筏落海救人但無果。本港海事處、水警及直升機出動海空搜救，至昨晚仍未發現失蹤漁民，料已凶多吉少。



涉事內地運油船「天一五號」，長近一百米，闊十五米，船上載有十三名船員。消息稱，該船上周四下午由青島出發，預計昨晚抵達深圳工作。昨晨八時許，「天一五號」駛經南丫島錨地以南約兩公里的本港以外水域時，與一艘非本地註冊漁船相撞，體積細小的漁船撞船後迅速入水沉沒，船上全部漁民墮海，但未知有多少人；而運油船上十三人無恙。運油船的船長立即發出求救訊號。



據悉，漁船沉沒後，油輪上其中三名船員立即放下救生笩及落水救人，可惜漁船上船員隨船迅速沉入海中，拯救不果。本港海事處海上協調救援中心接報後，海事處、消防、水警及飛行服務隊等多艘船隻及直升機出動，趕赴現場海面進行海空搜救，但拯救人員到場時，只見沉沒漁船散落雜物在海面漂浮。中區政府碼頭亦有救護車及消防車在場戒備。直至昨晚深夜，水警、消防及海事處搜救行動仍然繼續，但未有任何發現，料墮海漁民凶多吉少。至於沉沒漁船註冊地及船上有多少人，以及撞船原因有待調查證實。



香港仔近岸漁業協會理事長郭金水稱，已通知逾百會員，協助留意是否有相熟的漁船在晚上未回航，暫未收到漁民失蹤之報告。



據天文台網頁顯示，在早上約九時橫瀾島一帶吹東北風，風速約每小時十七公里，能見度約十一公里，屬天朗氣清，視野清晰。



