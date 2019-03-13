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﻿美股中段跌97點

2019-03-13 列印
　　據報中美就貿易談判已進入協議文本磋商階段，但市場早已消化達協議消息，加上波音737 Max飛機在全球被禁飛情況擴大，波音股價受壓拖累美股表現。杜指中段報二五五五三點，跌九十七點；納指則報七六○五點，升四十七點。滙控美國預託證券價格見六十四點四五港元，跌零點四港元；騰訊則見三百五十六點四七港元，跌四點五三港元。
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