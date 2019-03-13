警員到場調查共有七輛車受損，事後通知車主前來檢查。警員初步調查，相信有停車場職員欠下大耳窿債項未還，遭歹徒蓄意破壞顧客停泊車輛逼還錢；案件列刑事毀壞處理。警方事後翻看場內「天眼」追緝兇徒歸案。
停車場職員欠債 連累七車被刑毀
警員到場調查共有七輛車受損，事後通知車主前來檢查。警員初步調查，相信有停車場職員欠下大耳窿債項未還，遭歹徒蓄意破壞顧客停泊車輛逼還錢；案件列刑事毀壞處理。警方事後翻看場內「天眼」追緝兇徒歸案。
六個項目 近4900單位 何文田樓王賣529萬 新居屋勢爭崩頭
普羅大眾引頸以待的新居屋項目，終於有好消息。房委會最快今年五月推出六個居屋項目，合共近四千九百個單位，以市價五九折出售。其中何文田常樂街冠德苑，地點優越，入場費僅三百二十五萬元，勢必爭崩頭。另外，將軍...
2019-03-13
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中國留英學生吸毒虐貓致死 冷血男：回國我就安全了
留學英國的一對中國情侶在吸毒後虐死貓，把貓捆綁吊起、灌酒、棒打等殘忍手法虐殺致死，還拍下照片和影片分享。事件被揭後，驚動警方調查，男方正計劃潛逃，更揚言「回國我就安全了」。 網上流傳大量讓人寒心至極的微信聊天記錄、短片、照片，網民還原事發經過，指涉事的情侶為二十歲蔡姓男子與張姓女友，在今年二月主動要求幫朋友照顧貓兒Sexy。其後有一晚蔡男吸毒後，在微信上向張女直播虐貓經過，Sexy被皮帶吊起，掛在腳架上，身體懸在半空不停打轉，嘴巴被膠紙封住，又用木棍瘋狂毆打，再給牠猛灌烈酒，揚言要用超能膠把其肛門黏合，最後小貓被虐致死。蔡男施虐過程中更向張女表示：「我自己都不知道，原來虐貓...
2019-03-13
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容克：不會有第三次機會 英國脫歐談判取得突破
首相文翠珊宣佈與歐盟進行的談判取得突破，雙方就北愛和愛爾蘭邊界問題的「最後擔保方案」達成「有法律約束力」的協議，將會交由下議院辯論和表決。如果英國想如期於三月二十九日有序地脫離歐盟，這是最後機會。歐洲委員會主席容克警告「不會有第三次機會」，呼籲英國國會支持這份脫歐協議。 文翠珊早前到法國斯特拉斯堡，與歐盟領袖容克進行會談，盡最後努力爭取一份各方都可以接受的協議。兩人於深夜時分主持聯合記者會，宣佈談判取得成功。文翠珊出示三份文件，包括一份有法律約束力的聯合文本、一份聯合聲明和一份單方面的宣言，全部關於愛爾蘭邊界問題的「最後擔保方案」。 脫歐支持者一直擔心最初提出的「最後擔保方...
2019-03-13
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睇樓氣氛回升 九龍塘豪宅三房頻獲用家承接
傳統九龍塘豪宅區睇樓量平穩，在2月份整區錄約15宗成交，易手單位以分層戶為主，分佈在碧麗閣、雅芳園等老牌豪宅，此外，樓齡較新的逸瓏有連平台特色戶，以5,500萬易手，洋房屋苑曉苑有逾5000方呎大屋，...
2019-03-13
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英國會再度否決脫歐方案 中美快達貿協 恒指叩二萬九關
市場憧憬中美達成協議，恒指昨日逼近二萬九大關，收報28920點，大升417點，新經濟股表現向好。至於美市早段，因波音737 Max飛機在全球被禁飛情況擴大，最新連英國亦禁飛，波音股價受壓拖累美股表現，...
2019-03-13
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紅軍晉級勢危 主場仁者無敵
今晚主場對利物浦的歐聯十六強次回合前夕，拜仁慕尼黑攻力大躍進，兩場德甲共轟十一球。加上各戰線近十次作東八勝兩和的佳績，他們今仗可望打敗客戰表現欠佳的紅軍過關，直取主勝最穩陣。 （Now643台、有線656台、616台周四凌晨4:00直播） 兩軍首回合打成0:0平手後，拜仁近兩場德甲進攻得心應手，先後作客5:1數慕遜加柏和主場6:0炒禾夫斯堡，更重上聯賽榜首位，士氣正佳。 近期火力正盛 這兩戰期間，羅拔利雲度夫斯基和基拿比等合共六名戰將都有貢獻士哥，老將列貝利上仗後備入替更交出三次助攻，可見湯馬士梅拿和甘美治今仗停賽，拜仁仍具備取勝本錢。 拜仁不同賽事近十次地頭出擊八...
2019-03-13
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太古大型藝術月
超級英雄蟻俠能夠變小，以另一個視覺看「變大」的世界，雖然這只是科幻情節，不過在現實中，藝術卻可以帶大家遊走一個「變大」的世界。說的是《太古地產藝術月2019》即將舉行的《LUMENous GARDEN...
2019-03-13
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從未離婚 十字真言證幸福 林青霞歎意菜係咁笑
近十年，林青霞屢傳與結婚25年的老公邢李㷧婚變，去年更離譜到傳出兩人已離婚，青霞獲20億港元贍養費，甚至跟舊情人秦漢復合及已秘婚，青霞一直未就傳聞回應。本月4日，她從香港飛往台北出席電影《滾滾紅塵》數...
2019-03-13
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社論——找出高危學童拯救爭分秒
衞生署的「學生健康服務」，在一七年被申訴專員揭發學童的出席率偏低，兩年過去了，申訴專員再次作出查核，發現問題依然，反映官僚懶理，不單止浪費公帑，更沒有及早識別學童的生理和心理問題，後果可以極為嚴重。 申訴專員批評衞生署，指兩次的調查結果幾乎一模一樣，包括學童的出席率偏低、家長沒法知悉子女的檢查結果，而署方未有跟進學童轉介後的服務，特別是有心理問題的學童，都顯示學生健康服務未有善用，家長又不清楚子女屬高危一族，錯過了及早治療的機會，一旦隨着時日惡化，會嚴重影響學童的正常成長。 「學生健康服務」每年動用二億元納稅人金錢，不能形同虛設，衞生署必須與學校加強聯繫，確保家長如期帶學童...
2019-03-13
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賽日頭條——沈拿施勝利摩法
十月尾一次晨課，沈拿踏單車時發生意外受傷，須缺陣兩個月而令成績落後，惟其堅毅不屈，上周三騎「兵貴神速」喜傳捷報。今夜他獲大摩支持供騎四駒，必定把握機會添戰功。 上季至今，大摩與沈拿合作十五次未...
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