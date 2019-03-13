  • 2019年3月13日 星期三
  • 21º
  • 74%
熱門： AirPods謝安琪張繼聰Google 大麻

日報新聞 > 港聞

停車場職員欠債 連累七車被刑毀

2019-03-13 列印
　　落馬洲一個停車場，疑有職員欠債，連累七輛私家車被歹徒淋起漆水刑毀。昨凌晨一時許，兩名兇徒進入停車場，先撒出十多張寫有追債紙張，繼而取出兩桶起漆水，向多輛私家車潑淋後徒步離去。停車場三十七歲姓莊職員發現報警。

　　警員到場調查共有七輛車受損，事後通知車主前來檢查。警員初步調查，相信有停車場職員欠下大耳窿債項未還，遭歹徒蓄意破壞顧客停泊車輛逼還錢；案件列刑事毀壞處理。警方事後翻看場內「天眼」追緝兇徒歸案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd