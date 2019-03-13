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﻿兩貓被狗咬死﻿﻿惹虐貓驚魂﻿

2019-03-13 列印
■愛協職員將貓屍檢走。
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　　尖沙咀出現虐貓狂徒驚魂，一名餐廳職員昨晨返回上班時，發現經常餵養的兩隻花貓慘死在店外地上，身有傷痕，懷疑慘遭虐貓狂徒毒手報警。警員及愛護動物協會人員到場調查後，證實元兇為三隻唐狗，認為案件無可疑。

　　現場為漢口道一間餐廳對開，據悉，兩隻慘死花貓為餐廳餵養的流浪貓。

  昨晨約七時，餐廳員工上班時，發現該兩隻花貓重傷倒卧店舖對開地面，身上有傷痕，懷疑遭人虐待致死報警。警員及愛協人員接報到場時，證實兩花貓已死亡。

        警方翻看現場閉路電視，發現清晨約五時， 兩隻花貓被三隻唐狗咬着，並將牠們咬至重傷後施施然離去。調查後相信事件無可疑，案件列發現動物屍體處理，貓屍其後由愛護動物協會人員撿走。

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