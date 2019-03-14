﻿民航處慢半拍捱批 封殺737 MAX出入 香港

波音737 MAX 8 客機五個月內發生兩次嚴重空難，共釀成三百三十多人死亡，多國反應迅速，即時停止該機種起飛，或禁入領空。有立法會議員前天要求民航處禁止該機種在港運作，以策安全，處方當時仍引述美國指該機種適航。至昨天，多國對該機種實施限制，民航處仍批准印度香料航空該機種進出香港，直至傍晚才突然禁止起飛及進入領空，反應慢半拍。



曾任民航機師的立法會譚文豪議員，早在前天已促請民航處臨時禁飛該系列飛機，惟處方當時仍引述美國聯邦航空局確認該機種適航，並稱埃塞俄比亞航空意外仍在調查中，會密切留意事態發展。



印廉航班機昨早仍由港起飛



至前晚，英國、德國、法國、意大利、新加坡及澳洲等十多國宣佈禁止737 MAX機種起飛，以及不准飛入空域，民航處未有跟隨。至昨天，印度香料航空（SpiceJet）上午仍使用機隊的波音737 MAX 8往返香港及德里。直至下午，民航處才宣佈，「根據事件最新情況」，禁止所有波音737 MAX出入香港領空，並在昨日下午六時起生效。



處方發言人未有解釋「最新情況」為何，只強調一直與美國聯邦航空局及相關機構密切聯絡，並已聯絡印度和俄羅斯的航空公司，兩公司願以其他機種繼續提供服務。旅遊業議會表示，香料航空會用其他型號客機取代，沒有旅行團受影響。



譚文豪稱：「民航處做法遲好過無。」他又指，暫毋須全面禁飛737系列客機。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示：「我們還有兩架機從香港起飛，我覺得有點後知後覺。我們今次決定比新加坡遲，觀感上不太好，但遲宣佈比沒宣佈好。」前民航處處長林光宇認為當局有關決定正確，他稱全球約有數百架波音737 MAX客機營運，相信航空公司會調動其他型號，需改動航道的機會不大。



另外，澳門民航局亦暫停審批任何航空企業提交使用波音737 MAX系列的航班申請。