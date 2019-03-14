﻿為何志平親撰求情信﻿﻿胡慧中：多次不願活下去﻿

「我已六十一歲，因（何）志平不在家，所以我必須出外尋找工作機會來維持生計。」息影女星胡慧中，為在美國涉貪及洗黑錢案遭還柙十六個月的丈夫何志平親筆撰寫求情信，望美國法官開恩，披露自己「多次不想活下去」。何的九旬母則含淚寫信，稱兒子患腦病，憂他死在獄中。



民政事務局前局長何志平遭美國政府檢控涉非洲能源貪賄案，被裁定五項貪污及兩項洗錢罪成，何聞判後說「預咗」。有報道引述美國律師稱，何志平上訴成功率僅約一成，估計他會被判囚三至十年。



案件將於本月二十五日宣判，辯方提交陳情書，要求法官考慮將何志平被還柙的十六個月當作已服刑期，並呈上一百四十九封求情信，除了何妻胡慧中及何母，還包括民政事務局前局長曾德成、前常任秘書長李麗娟、王國興、葉國謙等政界人物，以及同為眼科醫生的林順潮等知名人士。



61歲仍須找工作維持生計



辯方透露胡慧中曾擔心丈夫「永遠消失」，去年初胡疑急套現，以約八百萬出售物業，較銀行估價低百多萬。求情信中，胡慧中不諱言，現在六十一歲的她須尋找工作機會，維持生計。



胡在信中舉多個例子證明丈夫心地善良、「世間罕有，幾至絕種」。她憶述有次一位衣着破舊的七旬婦，帶着五萬多元到其夫診所，想做眼睛手術，何看了看她填寫地址，「心裏明白她是靠綜援過日子的，當下決定不收她的費用，卻仍然幫她做手術。」胡去年痛失母親，感到非常痛苦和傷心，「曾經多次都不想活下去」，指丈夫「只不過是打一份工」，稱他當眼科醫生年賺一百萬美元，加入政府後每年收入只有一百萬港幣，說明他放棄高薪是為服務社會。但翻查資料，何任局長時月薪約三十萬，即年薪三百六十多萬。



胡最後寫道：「志平已年屆七十，奮鬥辛苦一生，就算能回家，也難再有所作為，只是養老而已！」、「我跪下懇切的求你，讓志平早點回家，回家，回家！！」



九旬母憂兒獄中離世



何九旬母張燦霞含淚為子撰求情信，稱兒子患有腦病，又有睡眠窒息病，「令我終日擔心，害怕他會在獄中逝去。白髮體弱的我真希望能在古稀之年，有子相伴終老。若能再見吾兒一面，我死也瞑目。」



