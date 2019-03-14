民政事務局前局長何志平遭美國政府檢控涉非洲能源貪賄案，被裁定五項貪污及兩項洗錢罪成，何聞判後說「預咗」。有報道引述美國律師稱，何志平上訴成功率僅約一成，估計他會被判囚三至十年。
案件將於本月二十五日宣判，辯方提交陳情書，要求法官考慮將何志平被還柙的十六個月當作已服刑期，並呈上一百四十九封求情信，除了何妻胡慧中及何母，還包括民政事務局前局長曾德成、前常任秘書長李麗娟、王國興、葉國謙等政界人物，以及同為眼科醫生的林順潮等知名人士。
61歲仍須找工作維持生計
辯方透露胡慧中曾擔心丈夫「永遠消失」，去年初胡疑急套現，以約八百萬出售物業，較銀行估價低百多萬。求情信中，胡慧中不諱言，現在六十一歲的她須尋找工作機會，維持生計。
胡在信中舉多個例子證明丈夫心地善良、「世間罕有，幾至絕種」。她憶述有次一位衣着破舊的七旬婦，帶着五萬多元到其夫診所，想做眼睛手術，何看了看她填寫地址，「心裏明白她是靠綜援過日子的，當下決定不收她的費用，卻仍然幫她做手術。」胡去年痛失母親，感到非常痛苦和傷心，「曾經多次都不想活下去」，指丈夫「只不過是打一份工」，稱他當眼科醫生年賺一百萬美元，加入政府後每年收入只有一百萬港幣，說明他放棄高薪是為服務社會。但翻查資料，何任局長時月薪約三十萬，即年薪三百六十多萬。
胡最後寫道：「志平已年屆七十，奮鬥辛苦一生，就算能回家，也難再有所作為，只是養老而已！」、「我跪下懇切的求你，讓志平早點回家，回家，回家！！」
九旬母憂兒獄中離世
何九旬母張燦霞含淚為子撰求情信，稱兒子患有腦病，又有睡眠窒息病，「令我終日擔心，害怕他會在獄中逝去。白髮體弱的我真希望能在古稀之年，有子相伴終老。若能再見吾兒一面，我死也瞑目。」