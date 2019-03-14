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小學老師墮斃案 教協促開死因聆訊

2019-03-14 列印
■教協以公會身份，就小學老師林麗棠墮斃事件，向法庭要求召開死因研訊。
■天水圍東華三院李東海小學女教師林麗棠，上周於校園墮樓一事引發各界關注。
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　　天水圍東華三院李東海小學女教師林麗棠，上周於校園墮樓一事引發各界關注。香港教育專業人員協會召開記者會，表示將向法庭要求召開死因研訊，前日亦已去信教育局要求會面，檢討相關政策和機制。教育局局長楊潤雄則表示不會評論事件，但指出若員工投訴的事件涉及校方日常運作，會交由校本管理。

　　教協就事件將首次以公會身份向法庭要求召開死因研訊，認為這樣可查清事實並提出改善建議，避免悲劇發生；同時希望東華三院承諾保護提供意見人士的私隱。而和教育局會面，將爭取檢討校本管理政策及投訴機制，盼教育局確保學校的管治權力得到適當制衡。

投訴涉日常運作 楊潤雄：交校方處理

　　教育局局長楊潤雄昨午見記者時表示，校本處理設投訴機制以處理校方日常運作，若問題涉及學校範圍內，交由校方處理會較為合適。至於教職員就人事關係向教育局投訴，他指教育局會向校方取得進一步資料並聽取校方的理據，但不等於交回校方處理。

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