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﻿美股中段升180點

2019-03-14 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二五七三四點，升一百八十點；納指則報七六六一點，升七十點。滙控美國預託證券價格見六十四點三九港元，跌零點○一港元；騰訊則見三百五十九點四五港元，升一點○五港元。紐約期金報每盎司一千三百零八點四美元，升十點三美元；紐約期油則報每桶五十七點九二美元，升一點○六美元。
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