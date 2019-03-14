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警多區掃黃拘逾200人

2019-03-14 列印
　　警方過去兩日在多區展開掃黃行動，共拘捕近二百名內地及本地女子。警員突擊搜查元朗安寧路、福德街等街頭，及搜查該區約五十家足浴店，拘捕一百五十四名年齡介乎二十一至六十歲、疑為流鶯的持雙程證內地女子。警方亦在油麻地上海街、廟街等多個單位，拘捕二十五名年齡介乎二十至五十三歲持雙程證的內地女子。而突擊搜查旺角花園街及上海街一帶多個單位時，以涉嫌違反逗留條件共拘捕九名年齡介乎二十一至四十七歲持雙程證的內地女子。

　　中區警方前日傍晚，派員喬裝顧客，在榮華里兩個單位搗破懷疑賣淫場所，拘捕八名由二十八至四十四歲、疑為主持及職員的本地女子，及兩名分別二十八歲及三十六歲的內地女子。警方皆以違法逗留條件拘捕涉案內地女子，行動中檢獲逾一百張按摩牀及大批證物，全部帶署扣查。

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