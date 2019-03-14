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修訂逃犯條例諮詢 大多支持修例

2019-03-14 列印
　　保安局局長李家超昨午表示，就修訂逃犯條例的諮詢共收到四千五百份意見，當中以支持修例的意見較多。他強調，根據本港法例，屬政治性質的罪行不會被移交；至於商界對修例的憂慮，他認為是出於不認識法例，他會繼續作出解說。

　　李家超重申，修訂《逃犯條例》做法是要填補漏洞，符合國際移交程序，會繼續向社會解釋條例釋除疑慮。他對有人千方百計，希望移交不成事，感到傷感和失望，並認為政治不應凌駕公義。

        李家超強調，個案移交不應混淆長期協議，保安局一直努力跟不同管轄區爭取長期協議，但涉及許多問題。



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