修訂逃犯條例諮詢 大多支持修例

美方談判主帥貿易代表萊特希澤當地時間周二在參議院聽證會上表示，美中有望在幾個星期後達成協議，並透露連日來與中國副總理劉鶴通電話，已經進行了幾輪的文本交換。 「我們希望能夠在幾周內達成一項協議。」萊特希澤周二對參議院財政委員會表示，周一他和中國官員進行了對話，並計劃周三再次對話。他說，雙方已經進行了幾輪的文本交換，最終的協議文本可能有一百一十至一百二十頁。他說，對最終達成協議審慎樂觀，不過美中之間仍有重大議題有待解決。如果這些議題不能以對美國有利的方式解決，美國難以簽署協議。萊特希澤沒有提供協議的細節，重申有必要保留對中國商品加徵關稅的選項，以保證中方履行承諾。 磋商文本關鍵...

2019-03-14