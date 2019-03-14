  • 2019年3月14日 星期四
  • 20º
  • 78%
熱門： AirPods謝安琪張繼聰Google 大麻

日報新聞 > 港聞

Gmail全球死機三句鐘

2019-03-14 列印
　　昨早有指Google的電子郵件Gmail及Google Drive全球死機，有網民早上十一時許發現用Gmail寄送電郵時，輸入內容時突然中斷，並出現「Oops， something went wrongz」的對話框，無法儲存及寄出電郵，並發現Google Drive同樣有故障。

　　Google其後公佈，於昨早十時五十三分收到用戶回報，指Gmail出現問題，並已就有關情況展開調查，並指「受影響的用戶可以使用Gmail，但會看到錯誤消息、出現延遲或其他問題等。」並於昨午二時許，在官網公佈已解決Gmail和Google Drive的問題及致歉，致用戶不便，並感謝用戶的耐心等候及長久以來的支持。Google強調提供可靠的系統是首要考量，也不斷努力改進系統。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd