﻿搶包山比賽下周截止報﻿名

一年一度的長洲搶包山比賽，將於下周三截止報名，攀爬界運動員又有一展身手的機會，想競逐「包山王」、「包山后」的朋友要從速報名。







長洲「搶包山比賽」名額為二百人，如報名人數超出限額，大會將以抽籤方式選出參賽者，在長洲居住、就業或就讀的報名者可獲優先抽籤，所有獲選的參賽者必須接受於四月十四日舉行的攀爬包山及防墮安全訓練後，方可參與比賽。



今年的「搶包山選拔賽」將於四月二十一日舉行，繼續分初賽和複賽。以最短時間完成初賽的二十四名參賽者（當中包括最少六名女參賽者）將可入圍同日舉行的複賽，爭奪十二個決賽席位（當中包括最少三名女參賽者）。該十二名成績最佳的選手將可參加於五月十二日晚上十一時半至翌日凌晨零時四十五分舉行的「搶包山決賽」。



男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍均可獲頒獎座；而在指定時間內取得最多個平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。



為表彰比賽優勝者的卓越成就及提升活動的氣氛，由一六年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男、女健兒將成為搶包山比賽的「王中王」或「后中后」，另獲頒獎座乙個。有興趣參賽的市民可即日起向康文署報名。



去年的「包山王」及「包山后」分別是郭嘉明及胡穎瑜，而連續五屆「包山后」黃嘉欣去年衞冕失敗，預計會再來搶奪「包山后中后」的寶座。



一年一度的長洲太平清醮活動，除了道教儀式外飄色巡遊以及搶包山比賽都是最吸引遊客的節目。根據傳統，三天的醮期內不許殺生並要齋戒茹素，長洲太平清醮值理會每年都有呼籲食肆參與，目前長洲有八成食肆響應。



