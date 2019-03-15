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﻿消委會測試 牀褥陷阱 嬰兒隨時焗死

2019-03-15 列印
■消委會指出，嬰兒牀褥硬度不足，嬰兒俯睡時有機會影響呼吸甚至窒息。
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        家長為嬰兒選擇牀褥，必須留意軟硬程度。消費者委員會測試市面八款嬰兒牀褥，發現三款過軟，嬰兒轉身臉向下時，有可能陷入牀褥內，存在窒息的風險。另外，消委會亦發現，售價平的嬰兒牀褥，透氣程度竟比貴價產品更多，對嬰兒皮膚健康更好。
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