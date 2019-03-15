﻿歐洲獨立機構檢測 三款牀褥過軟 嬰兒俯睡易壓鼻孔

初生嬰兒每天睡眠十多個小時，父母選擇軟硬適中和安全的牀褥，至為重要。消委會委託歐洲一家獨立實驗室，以歐洲標準測試八款在港發售的牀褥，結果發現其中三款過軟，若嬰兒俯睡，牀褥會凹陷下去，蓋住臉部，或引致缺氧窒息風險。海關採取行動，在市面上把有關牀褥檢走作進一步檢查。消委員亦提醒家長，使用過硬牀褥，也有影響嬰兒脊椎成長。



消委會委託歐洲一家專門測試牀褥的獨立實驗室，以一個球體模擬嬰兒頭部，放上各牀褥樣本上，測試會凹入多少，發現「0/3 baby」、「Canide」和「Minimoto」三款牀褥，在某些位置硬度不足，如嬰兒俯睡，頭部會凹進牀褥內，或壓住鼻孔，造成缺氧窒息。其中兩款「0/3 baby」「Canide」的標貼被拉了三十次之後會脫落，亦可能蓋着嬰兒口鼻，一樣引致窒息。



「C-Max」牀褥闊度和長度與聲稱的相差十二毫米及十六毫米，超出上限十毫米的標準，與牀架尺寸不合的話，出現虛位，有機會夾傷嬰兒的手腳。



海關檢59問題產品



海關隨即展開行動，過去兩周巡查本港多個地區，在三家連鎖百貨店及一個批發商檢獲有關四款共五十九張嬰兒牀褥，初步調查發現這些牀褥懷疑硬度、耐用度和尺寸不足，而標貼容易被扯脫等不符合安全標準，正展開進一步調查。



被指過軟的「0/3 baby」代理商回應指，世衛組織報告指四至七個月的嬰兒已懂翻身，俯臥時能用手掌撐起頭部及上身，所以不會壓住焗死，反指消委會的測試是用死物球體，不能反映實況。另一品牌「Candide」則指消委會測試的是舊產品，其新型號已推出市場。



消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮亦強調，若嬰兒睡在過軟或過硬牀褥上，亦會影響脊椎發展，家長可以用手按壓牀褥測試以購買軟硬適中的牀褥。



另外，消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮不建議家長使用二手牀褥，因長期使用後，或出現變化，如面層物料會磨損致內層海綿外露，造成衛生問題，而牀褥亦很難徹底清洗，二手牀褥或沾染上手嬰兒的排泄物、嘔吐物，汗液等，成為細菌溫牀。