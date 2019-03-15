他信愛女出嫁 在港辦豪華婚宴

流亡海外的泰國前首相他信，其女兒將於下周五在尖沙嘴全新超豪酒店Rosewood與飛機師男友共諧連理，舉行豪華婚宴。有消息指，遭泰國通緝的前首相、他信妹妹英祿，以及部份泰國「親他信」政界人物，會來港飲喜酒，由於泰國大選隨即舉行，料婚宴必惹國際關注。



據《星島日報》昨日獨家報道，泰國前首相他信幼女、泰國地產商SC Asset（SC資產）的最大股東Paetongtarn Shinawatra（貝東丹），與據稱畢業於泰國先皇理工學院（叻甲挽）的航空公司機師男友Pidok Sooksawas（彼多），快將於本月二十二日（下周五）在尖沙嘴梳士巴利道新開設的香港瑰麗酒店（Rosewood）宴會廳，舉行超豪華盛大婚宴，他信已親臨香港，準備出席愛女婚事，他的妹妹、前泰國首相英祿也同行。其長女萍通塔前日在社交網站發佈一張相片，可見兩人和他信妹妹英祿，在本港海濱擁抱合照，表現歡愉。



他信千金貝東丹被公認為泰國美人，據悉與同樣是「九十後」的彼多相戀約兩年後，去年七月二十三日在私人派對中，接受了男方求婚，其後在社交媒體宣佈喜訊，及至上月發佈婚紗照，附有「我不完美，但我愛你」的甜蜜留言，預告婚禮即將舉行，他信早前更陪貝東丹打點婚禮，包括揀婚紗和婚宴佈置等。



泰政界人物將出席



消息稱泰國部份他信支持者，包括政界人士也將來港飲喜酒，而婚宴舉行後兩天，是泰國現任首相巴育自一四年五月通過軍事政變上台後，五年來首度舉行的大選，當中部份參選總理和議員的候選人，被指與他信關係密切，因此預料泰國當局、國際傳媒也高度關注。



婚宴舉行地點，屬超豪酒店品牌瑰麗酒店（Rosewood Hotel）旗下，位處尖沙咀全新地標Victoria Dockside藝術、文化和購物區，本月二十三日正式開幕，酒店佔據由新世界發展擁有的綜合大樓當中二十七層，設有三百九十八間客房，另外還有一百九十九間位於大樓最高十九層的瑰麗府第（Rosewood Residences），所有單位均可俯瞰維港景色。



