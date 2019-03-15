  • 2019年3月15日 星期五
  • 18º
  • 80%
熱門： 消委會交通補貼煥然懿居獨行賊呂慧儀

日報新聞 > 港聞

煥然懿居「抽獎」 六月起分批揀樓

2019-03-15 列印
　　市區重建局昨日為港人首次置業先導項目、以市價六二折發售的「煥然懿居」的申請進行抽籤，攪出十個「種子號碼」，號碼為3、0、5、4、7、0、5、7、3、7。再透過電腦隨機排序，所有二萬零八百七十八個申請者獲編配一個隨機優先次序號碼。根據電腦排序結果，首十個優先次序號碼的申請編號為「U103355」、「U109801」、「U108183」、「U104217」、「U301800」、「U111364」、「U117862」、「U112655」、「U300806」、「U111415」。

家庭優先揀樓

　　整份電腦排序結果現已上載至「煥然懿居」網站www.eresidence.hk，申請人可用網站附設的搜索工具，輸入其申請編號，查閱所獲編配的優先次序號碼。

　　市建局將在三個工作天內，發信通知所有申請者，其獲編配的優先次序號碼。

　　市建局預計約六月開始分批發信邀請合資格申請者揀樓，由於揀樓次序為十人一組，次序為家庭優先、單身為次。根據安排，先由六位家庭申請者揀樓，再尾隨四個單人申請者，成功選購人士最快可於明年年中入伙。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd