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美股中段升23點

2019-03-15 列印
　　英國脫歐前景不明，美國周三股市缺乏方向，杜指中段報二五七二六點，升二十三點；納指則報七六四八點，升五點。滙控美國預託證券價格見六十四點四八港元，升零點○三港元；騰訊則見三百五十五點五二港元，升二點○八港元。紐約期金報每盎司一千二百九十四點八美元，跌十四點五美元；紐約期油則報每桶五十八點五七美元，升零點三一美元。

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