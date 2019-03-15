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泰犬「偷渡」抵港　漁護署迅速人道毀滅

2019-03-15 列印
　　一隻疑在泰國走失上了貨船的狗隻，日前隨船到達葵青貨櫃碼頭後，船公司向漁農自然護理署求助，漁護署人員將狗接走，大批網民隨即作出呼籲，盼協助泰國狗主領回狗隻。不過漁護署周二接收狗隻後，在不足二十四小時迅速人道毀滅該狗隻，引發網民爭議。

　　立法會議員鄺俊宇對事件感震怒及傷心，質疑漁護署短時間內胡亂殺狗，並發起聯署，促漁護署公開交代事件及道歉，現已至少有逾萬人簽署聲明。泰國媒體亦有報道相關事件。

　　立法會議員葛珮帆亦去信食物安全及環境衞生事務委員會主席郭家麒，要求政府交代人道處理泰國失狗。

  她批評漁護署在未知悉狗隻是否患有狂犬病，單憑狗隻來源地，草率奪去一條生命，做法不恰當。

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