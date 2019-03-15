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六旬婦疑遭網上情騙失115萬

2019-03-15 列印
　　再有寂寞的心被攻破受騙！警方表示，一名六十五歲姓陳女子，今年一月上旬報警指，早前在網上結識一名外籍男子。據悉，女事主與對方多次網上對話後，與對方發展網戀，又在「情郎」甜言蜜語下，疑誤墮網上情騙案，按對方指示，在一八年三月至十二月期間，多次轉帳共一百一十五萬元到對方指定戶口後，與「情郎」失去聯絡，其後懷疑受騙遂報案。

　　警方調查後，鎖定一名五十三歲姓陳女子疑與案有關，今年一月九日掩至荃灣區，涉嫌「以欺騙手段取得財產」將其拘捕。被捕女子已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

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