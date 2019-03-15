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位元堂清感茶未註冊 衞署籲停用

2019-03-15 列印
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　　衞生署昨表示調查位於元朗宏利街的位元堂（保健食品）有限公司，涉嫌非法管有一款名為「位元堂清感茶」（見圖）的未經註冊中成藥，並據報到上址檢取了該款中成藥。根據產品標籤，上述產品聲稱能清熱透表，適合關注四時感冒症狀人士。調查顯示，上述產品從馬來西亞進口作本地銷售。

　　衞生署發言人表示，由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，故此可能對公眾健康構成風險，市民應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。衞生署表示得悉位元堂（保健食品）有限公司已從市場收回所有上述未經註冊中成藥，並設熱線（2727 8911）解答相關查詢。

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