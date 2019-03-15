衞生署發言人表示，由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，故此可能對公眾健康構成風險，市民應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。衞生署表示得悉位元堂（保健食品）有限公司已從市場收回所有上述未經註冊中成藥，並設熱線（2727 8911）解答相關查詢。
位元堂清感茶未註冊 衞署籲停用
衞生署發言人表示，由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，故此可能對公眾健康構成風險，市民應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。衞生署表示得悉位元堂（保健食品）有限公司已從市場收回所有上述未經註冊中成藥，並設熱線（2727 8911）解答相關查詢。
消委會測試 牀褥陷阱 嬰兒隨時焗死
家長為嬰兒選擇牀褥，必須留意軟硬程度。消費者委員會測試市面八款嬰兒牀褥，發現三款過軟，嬰兒轉身臉向下時，有可能陷入牀褥內，存在窒息的風險。另外，消委會亦發現，售價平的嬰兒牀褥，透氣程度竟比貴價產品更多...
2019-03-15
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內地校園掀「誇誇群」潮甩頭髮也被網民狂讚
近日「誇誇群」熱爆內地校園，「誇誇群」活躍於微信等社交媒體，只要有人求誇讚，就會有網民狂讚，無論做了甚麼事，掉頭髮、剪指甲，失戀、追巴士失敗，只要在群內「求誇」，就會有誇賞來。這股風氣更蔓延到全國大學校園，連上海復旦、西安交通大學、清華大學及北京大學等都成立了「誇誇群」。 復旦新聞學院的學生劉好（化名）在「誇誇群」裏指，她拒絕了某公司的工作機會，指自己「現在事業邊緣徘徊，求誇……」，隨即有不少網民「誇讚」：「內心有底氣，會有更好的等着你！誇！」、「看似慌中帶急，實則穩中帶皮。誇！」，讓劉好心情變開朗。甚至有網友在「誇誇群」指掉了超過十根頭髮，都有人誇「恭喜你離院士不遠了，學...
2019-03-15
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父狂收陌生電話訊息 兩兒租廣告牌祝壽整蠱
美國六十三歲壽星爸爸克里斯Chris Ferry，突然受到了來自全球各地的電話祝壽轟炸，原因竟是他的兩個兒子花重金在大西洋城的高速公路邊租下巨幅廣告牌，掛上父親的巨幅照片和生日祝福，還留下了他的手機號碼，令他一天內接到無數好心人的祝福短訊和電話。 克里斯本月十六日將迎來六十二歲生日，連日來他接獲成千上萬個來自世界各地的電話及短訊祝賀，除了本地外，還有來自美國各大州，甚至遠至盧森堡、尼泊爾、德國、非洲肯尼亞的陌生人都祝他「生日快樂」，令他莫名其妙。直至他詢問來電者，才赫然知道在新澤西州阿特蘭大城公路上，一塊大型廣告牌上登有他的相片、祝壽賀詞，還有手機號碼！ 據報，廣告牌自本月...
2019-03-15
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屋苑連錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交，利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌東堤灣畔7座低層C室，面積約592方呎，採兩房間隔，望園景，原先叫價740萬，議價後減價22萬，以718萬沽出，呎價12128元。據...
2019-03-15
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證監歷來最重典 瑞銀釘牌一年 四大投行保薦缺失罰款7.8億
證監會昨日連環出擊，就涉及多年前於本港上市的兩間公司中國森林及天合化工(1619)的保薦人缺失，一次過向四間保薦人作出譴責和懲罰，分別是瑞銀、渣打、美林及摩根士丹利，合共罰款接近7.8億元，為有史以來...
2019-03-15
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反底之師士氣盛 殺「弗」任「慕」
慕遜加柏上輪德甲作客1:0小勝緬恩斯，結束之前四輪不勝頹勢，上仗一箭定江山的尼高艾維迪揚言今晚聯賽定要再下一城，延續近年往績優勢，擊敗不擅客戰的弗賴堡，主勝無問題。 （Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 慕遜加柏早前德甲曾錄一和三負連續四輪不勝，創下教練軒瓊執教球隊以來的最長不勝紀錄，幸該隊上輪終於反底，在緬恩斯身上全取三分，該戰為球隊奠定勝局的中堅尼高艾維迪矢言今晚要延續勝軌︰「上場勝仗意義重大，令我們重拾信心，今晚定要繼續保持水準，向弗賴堡展示我軍強大的一面。」 弗賴堡中門大開 另一方面，弗賴堡一九年四場德甲客戰只有和負各二未嘗勝...
2019-03-15
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電飯煲新招 減碳水化合物
有人認為，碳水化合物是減肥的噩夢，不少愛美人士甚至因而戒飯！最近有德國品牌推出健康蒸煮IH電飯煲，利用獨創健康米飯程式，通過自動循環洗米，能去除近20%碳水化合物，同時不失飯香。 文：阿卓爸爸圖：陳鐵...
2019-03-15
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揭《三夫》秘史 曾美慧孜增肥30磅致停經 陳果命男女角「打真軍」
由陳果執導的「妓女三部曲」最後一章電影《三夫》，在「香港電影金像獎」獲提名最佳電影、導演、女主角及新演員，肯定是近期話題之作，戲中涉及大量性愛場面，內地女主角曾美慧孜（小美）以全裸演出，而劇場演員出身...
2019-03-15
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社論——格價網「亂格」 信晒就弊
格價網競爭激烈，為了吸引客人，法寶盡出，鬥喊「最平、最抵、最正」。但俗語有云：「邊度有咁大隻蛤乸隨街跳」，消費者切勿輕信，否則隨時中伏，花多了錢還以為有着數。 消委會分析六個機票格價網站，發現同一航班經不同格價網站搜尋，所謂「最便宜」之選，竟有極大差異，如飛往濟州，不同網站聲稱的「最便宜」機票，價錢相差近一倍，證明有個別格價網「亂嗌」，誤導消費者買貴機票。 格價網胡亂推介精明之選，不止第一次被揭涉嫌呃人。去年八月澳洲競爭及消費者委員會入稟墨爾本聯邦法院，指控Trivago涉嫌在電視廣告中誤導消費者，包括將高級客房的價格與豪華客房的價格作比較，讓消費者造成錯覺，以為自己得到最...
2019-03-15
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馬場浮世繪——應家柏排位抽籤後拆局
馬會行政總裁應家柏表示，今屆打吡乃近年最具「深度」的一屆，因參賽馬的整體實力良好之餘，全部都是質新馬，隨時會演出進步表現令戰況更加有趣。比較之下，應家柏說蔡廄「夏威夷」雖然排十四檔，卻可促使牠一心留前...
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