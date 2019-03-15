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司機扭軚櫃車失控翻側

2019-03-15 列印
■失事貨櫃車橫臥路邊。
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　　昨晨十一時許，一輛拖着一個二十呎拖架的貨櫃車，由五十六歲姓劉司機駕駛，沿大埔汀太路駛至太和路交界右轉時，司機報稱路邊突然有一隻疑似動物衝出馬路，他扭軚閃避時失控，全車向左翻側，並壓向路邊花槽，貨櫃車橫亘其中一條行車線，幸好有驚無險，司機自行爬出車外報警。

　　警員接報到場調查，司機通過酒精呼氣測試。事後警方將貨櫃車扶正，拖走檢驗，以及調查意外原因。

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