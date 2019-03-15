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新肝癌標靶藥推全數資助

2019-03-15 列印
　　肝癌是香港第二號癌症殺手，每年約一千五百宗新個案。早期肝癌較難察覺，至晚期時藥費高昂，低收入家庭難以負荷。香港肝癌及腸胃癌基金會，為新一代肝癌標靶藥「樂伐替尼」（Lenvatinib ），推出全數資助計劃，下月實施，初步提供七十個名額。港大內科學系內科腫瘤科臨牀副教授邱宗祥指，新藥仍在研究階段，主要用於晚期病人身上，較傳統藥物更有效抑制腫瘤細胞生長，使用新藥的病人之總存活期中位數為十五個月，比傳統標靶藥的十個月延長，新藥在華人群組的效果更顯著。

　　基金會主席潘冬平指出，新藥雖已在港註冊，但仍未納入醫管局資助藥物名冊及關愛基金，故推出資助計劃，申請者必須持有香港身份證、家庭資產不超過四十萬港元、在公立醫院接受治療，以及獲發「樂伐替尼」自費藥物處方及公立醫院醫生轉介信。獲批後，申請者可在聖雅各福群會惠澤社區藥房免費領取藥物。基金會期望新藥最終獲納入政府資助藥物名冊。

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