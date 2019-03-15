﻿虛擬幣平台Gatecoin﻿ ﻿遭法庭頒令清盤﻿

虛擬貨幣交易平台Gatecoin在二○一三年七月在港成立，為比特幣（Bitcoin）交易所，該公司在官方網站發聲明，指法庭已於本月十三日對其頒下清盤令，同時委任一名臨時清盤人，故公司即時停止運作。該公司會配合清盤程序，以加快將資產分配予債權人。



Gatecoin在二○一七年十月曾表示，公司於香港多間銀行的帳戶被凍結，需要暫停所有港元及美元匯款。網站上最新的聲明提到，公司於去年九月開始與一家受法國監管機構監管的支付服務供應商合作，不過該供應商未能處理客戶大部份轉帳，令公司於過去數月未能正常運作，並且導致損失。



創辦人稱盡快分配資產予債權人



由於該公司大部份的資金存放在該支付服務供應商，雖然其後已轉用其他供應商協助處理客戶的轉帳，但情況未有改善。該公司亦有對該支付服務供應商採取法律行動，但得悉有關做法亦無法協助公司取回所有款項。因應上述事件，Gatecoin有一段時間出現財政困難，無法支持繼續營運，而法庭日前已頒下清盤令。



Gatecoin由Aurélien Menant於二○一三年成立，該公司亦是香港科技園公司「創業培育計劃」成員。Menant昨回覆傳媒查詢時稱，正忙於與臨時清盤人交接及準備相關文件，以加快將公司資產分配予債權人，他並非如一些報道所指潛逃海外。對於Gatecoin於聲明內未有提及相關支付服務供應商的名字及其他詳細資料，他指做法是為免被指誹謗。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，由於香港並無針對虛擬貨幣的監管法例，相關平台不能以「正途」營運，在港難有出路，而ICO（Initial Coin Offering，首次貨幣發行）在香港未合法，有需要時亦未能集資。



