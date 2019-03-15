善用診症時間更具效率 Doctor Q App 代病人預約醫生

「等，寂寞到夜深。」是陳百強金曲的歌詞。對病人來說，這一句歌詞，是苦候醫生的寫照。香港公立醫院和私營醫院的水準，處於世界先列位置，但病人經常要長時間輪候。一間公司眼見美國、澳紐等地早已使用手機應用程式預約醫生，遂創辦Doctor Q程式，用戶登記後，應用程式會為代勞預約醫生，並可以提供接送交通服務，節省寶時間，既有利病人應診，也讓醫生善用時間為更多病人診治。



Doctor Q創辦人文頌彤、彭達誠及黃有權接受本報訪問，稱啟發他們創作這個手機應用程式的原因，是來自生活的經歷。文頌彤有一次帶兒子往醫務所求診，自己陪等時被傳染感冒，為防事件重演，萌生以科技代人們排隊的念頭，節省大眾時間，也照顧一眾上班族，解決他們因工作加班而不能花時間輪候的問題。



這個手機應用程式預約診症，可以協助病人準時到達診所，減少在醫務所停留的時間，避免與其他病人共處，預防受交叉感染。文頌彤強調，研究排隊開發的應用程式，非追求創新，而是希望把科技普及化，讓普羅大眾生活得更好。



60多間診所兩私家醫院供預約



彭達誠補充指，自己也是應用程式的受惠者，因為工作時間不穩定，以往他約了醫生，臨時需要改期，而且往往更改不止一次，所以Doctor Q便以幫手解決這個難題。而黃有權就負責手機應用程式的研發工作。



問及在邀請醫生接受應用程式預約時，是否遇上困難？文頌彤指，一般醫生都比較保守，又覺得本港不乏病人，無謂冒險嘗試新預約安排。他續指，印象最深刻的一次，是經過三個月的拜訪與洽談，終於說服一位名醫生加入平台。而不少醫生使用應用程式一段時間後，直言病人不會時多時少，或同一時間出現，善用診症時間，反而診治的病人人數比以往多。另外，從用家角度而言，使用應用程式改期，方便快捷，護士不用處理，亦減少醫患間的矛盾，加強服務病人，一舉兩得。



營運總監黃有權稱



營運總監黃有權稱，現時Doctor Q逐漸上軌道，平台上有六十多家診所及兩間私家醫院醫生可供預約，而第三間醫院正在洽談加入。他續指雖然可在同一個程式預約，但醫院因為醫生較多，又分門分科，所以協商過程比較複雜，未來會爭取與更多醫院合作。創業路上總不能單打獨鬥，為了擴大市場佔有率，Doctor Q致力為用家提供最貼心的服務，他們與提供接送與護理服務的公司合作，以方便行動不便者及照顧者往診所求診。另外，他們最近亦與化驗所協商戰略性合作，未來會逐步擴展至提供化驗及x-ray預約服務，讓病人在最短時間內得知自己的化驗結果。



