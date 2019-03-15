﻿政府研護老院引入外勞﻿ ﻿業界倡定職前培訓認可﻿

政府有意研究引入東南亞外勞任職老人院舍護理員，引發外傭轉職恐慌。外傭業界指出，院舍護理員須同時照顧大量長者，非習慣「一對一」照顧的家傭可以應付。業界建議參考日本建立培訓中心，確保長遠有穩定外勞應付人口老化的挑戰。



上周有消息指，港府有意放寬讓外傭轉職至本港安老院舍，任職護理員，以解決院舍人手荒，消息一出即引來極大反響。現時院舍護理員月薪中位數約一萬三千元，是外傭法定工資近三倍，一旦落實，勢引發外傭跳槽潮。



勞福局局長羅致光日前澄清，按現時法例外傭不能馬上轉職到院舍工作，港府正探討引入東南亞外勞護理員的可行性。外傭業界直言，家傭及院舍護理員的工作要求不盡相同，即使前者擁有照顧長者經驗，礙於培訓資歷及言語不通的問題，亦難取代後者工作。



身兼人力資源仲介協會主席的得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，現時全港約有三十八萬外傭，主要來自菲律賓和印尼，當中逾三分一擁有照顧長者的經驗，懂得扶抱、為長者洗澡等技巧；另有百分之一至二擁有護士資歷，個別甚至持有學位，大多受聘於有長者的家庭。部份外傭擁有照顧長者經驗，惟香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒坦言，家傭與院舍護理員的職能及能力要求截然不同；住院長者大多失去自理及活動能力。院舍護理員須同時照顧多名長者，習慣「一對一」的家傭未必能應付工作。



須有護理認證懂粵語



香港僱傭公會顧問伍斯傑指，外傭來港前雖已受訓，惟照顧長者的能力有限，「外傭未必懂得急救。」



據悉，政府擬要求外勞護理員具有當地註冊護士資歷，活力國際專業護理香港分公司經理趙國棟認為，菲律賓設有國家認證制度，當地人如完成為期三個月至半年的NC II護理員課程，已具備護理員資歷，不少人已獲聘到中東及以色列工作。香港僱傭代理協會主席張結民指出，不少菲律賓人畢業於護士學校，僅三成取得註冊護士資歷；當局可用較外傭高的薪金，吸引他們來港工作。



不過，政府擬要求外勞護理員能操廣東話，將成為外勞護理員面對的最大困難，趙國棟指出，菲律賓人學習廣東話的能力遠比印尼人低，然而印尼的認證制度不像菲律賓般完善，港府要確認當地的資歷有一定難度。趙認為可參考日本於菲律賓建立訓練中心的做。但是，他擔心港府的輸入外勞政策，未必考慮完善，「如果要求當地人自費接受香港訓練，完成訓練後又不保障在港有工作，怎會有人願意來？」



伍斯傑坦言，一旦港府容許安老院舍引入東南亞外勞，預視將有部份現職、擁長者照顧經驗的外傭辭職，嘗試轉職護理員；部份外傭亦有機會以此為條件，要求僱主加薪。他強調，港府必須清楚界定護理員所需的專業資歷，避免在外傭市場引起混亂。



