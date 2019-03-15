﻿Marvel迷鐵甲奇俠﻿ ﻿自製戰損版添趣味﻿

Marvel電影大熱，粉絲遍佈全球，香港有一位Marvel狂迷，愛上電影《鐵甲奇俠》（Iron Man），一見相關產品或玩具，就忍不住要收藏，平均每月花最多七千元購入心頭好，甚至將購來的模型加工。這興趣一發不可收拾，他更認識一批志同道合的人，互相幫忙，到處搜羅珍品。隨着本月三十一日迪士尼樂園新Marvel景點「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕，他又有新的搜購目標。



這位Marvel狂迷叫阿Don，二十七歲，六、七年前起因為Avengers的電影，令他踏上收藏之路，就在那時候購入第一個Marvel模型，是一個戰損版的鐵甲奇俠。他當時還未懂的怎麼收集模型，只從別人手中購買，要以四千多元的炒價購買。被問到有否後悔，他輕輕一笑，指模型已經擺放了六、七年，從這角度看，其實很值得。現時他平均每月會花費五千至七千元購買模型，一周行一兩次模型舖已成習慣，高峰期時擁有逾二百件藏品。被問及從事的行業，他僅向記者表示「同你差不多」，沒有正面回應。



高峰期擁逾200藏品



Don會按個人喜好，將部份收藏加工。他不但喜歡Marvel英雄電影系列，也很喜歡星戰系列，因此曾花一千多元，託人為鐵甲奇俠加上面罩、黑袍等，再噴上黑漆，成為黑武士版的鐵甲奇俠。雖然市場價值不高，卻是獨一無二的作品。他承認，自己偏愛戰損版的鐵甲奇俠，甚至會將非戰損版「毀壞」。他笑言即使模型不小心墮地，也不太影響外觀。Don又認真地說，戰損是一種經歷，正是這種經歷促使角色成長，他欣賞的正是這種轉變。



Don認識一批志同道合的友人，大家互相幫忙，留意新產品消息。訪問當日，Don便替好友在迪士尼購買一個樂園限定版的驚奇隊長（Captain Marvel）模型。本月最後一日，迪士尼再有新遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕，當日還會推出限定版商品，Don表示會考慮購買，還說自己也有一些蟻俠模型，以及有一張定單還未收貨。他十分欣賞蟻俠（Ant Man），因為他和鐵甲奇俠一樣，在電影中亦有成長，不再是只能靠偷竊技術維生的小偷，能夠利用這項技術做更多的事情。



