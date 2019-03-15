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迪士尼推限量產品 迎新遊樂設施開幕

2019-03-15 列印
■迪士尼為配合三月三十一日《蟻俠》遊戲設施開幕，推出一系列產品。
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　　一眾Marvel迷有福，香港迪士尼樂園為配合新遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕，特意推出多款周邊產品，當中四十款更是獨家商品，只限於香港迪士尼樂園出售，本月二十八日就會和大家見面。

　　香港迪士尼樂園商品營運綜合策劃經理陳偉賢介紹，如果商品上的神盾局（S.H.I.E.L.D.）標誌，外圍有紅圈，就代表這款商品是香港迪士尼樂園獨家發售，皆因這個獨特的紅圈標誌，是Marvel公司特別為香港迪士尼樂園設計的。

　　香港迪士尼樂園總監林齊娟更特別提到，在三月三十一日開幕當天限量發售的三款商品，其中一個為售價一千三百八十元的手錶，只會發售三百隻，她更笑言應該要排隊購買。至於另外兩款商品則為襟章，其中一款更只限年費會員購買，限量發售六百個。

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