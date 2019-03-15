無法更新訊息或發佈內容 ﻿fb及旗下應用程式﻿﻿全球故障﻿

社交網站facebook香港時間昨日凌晨開始出現有史以來最嚴重的一次故障，連旗下應用程式Instagram、WhatsApp和Messenger服務均陷入癱瘓，全球各地不少用戶受影響，facebook暫時未有披露原因。



facebook及旗下應用程式Instagram、WhatsApp和Messenger出現故障初時規模較小，其後出錯頻率增加。有網站監測問題主要在美國東西岸、歐洲部份地區出現，本港亦出現未能登入等相關情況，有用戶發現facebook須維修的訊息。



facebook透過另一社交平台Twitter發佈訊息，通知公眾有關大故障的消息。該公司發表聲明稱：「我們知道一些用戶現時登入facebook及相關的應用程式有困難。我們正努力盡快解決問題。」對於網上有傳與黑客襲擊有關，該公司已作出否認。



故障於周三國際時間十六時開始發生，facebook用戶仍可瀏覽內容，但不能發佈訊息或張貼新內容。Ig用戶也不能更新訊息或發佈新內容。另外兩個通訊軟件Messenger桌上版及WhatsApp的用戶也察覺有類似問題發生。專為商業公司內部通訊之用的facebook Workplace也無法正常運作。



阿根廷布宜諾斯艾利斯女著名女設計師莉碧嘉布魯克指事件嚴重影響公司運作：「我要與紐約的團隊聯絡，除了電郵外，facebook Workplace是唯一渠道。」



據《紐約時報》引述消息人士報道，聯邦部門正對facebook涉嫌與電子設備製造商分享資料數據的事件，展開刑事調查。紐約大陪審團已向最少兩家製造智能手機及其他裝置的公司發出傳票，要求提供相關資料。



