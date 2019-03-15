﻿彩繪雙妹筆下留情﻿ ﻿處處播送城市驚喜﻿

「石屎森林」忽然出現意趣盎然的圖畫，例如油麻地眾坊街「花海樓梯」，觀塘郵政局門外的「巨型飛行棋」，都成為新興打卡熱點。城市驚喜神秘湧現，始作俑者原來是少女畫家甘家瑋和另一女拍檔鄭潔瑜，她們希望通過色彩斑斕的畫作，慰藉忙碌的香港人。



人稱「阿甘」的二十四歲少女甘家瑋，與同樣是九十後的鄭潔瑜，正是逾七十幅地畫的創作者，她們約一年前獲香港基督教青年會邀請，參與「馬灣涌小型美化工程」，從去年十月開始動筆畫地，至今仍未完成創作。



致力為城市增添視覺藝術的「阿甘」，表示自幼在香港長大，一三年入讀浸會大學藝術系，翌年暑假期間曾當義工，參與由社會福利署、基督教敬拜會（荃灣區）睦鄰中心及靈美創意培育基金主辦的社區活動「愛與恕」，在荃灣區製作七幅樓梯畫及地畫，自此對公共空間畫作產生濃厚興趣，及至一四年底因緣際會，在一位藝術家協助下，與包括鄭潔瑜在內三名同學，成立本港第一家創作地畫、壁畫及樓梯畫公司Omni Art，利用課餘時間接洽公共藝術生意，及至一七年畢業後，其中兩人因另有志向分道揚鑣，剩下她和潔瑜繼續經營。



全職藝術家，是兩名少女名片上的稱謂，「阿甘」說當時躊躇滿志，沒料公司經歷半年空窗期，沒有任何收入，於是草擬計劃書發送各區中小學，不久獲一所學校邀請開辦工作坊，教授學生創作樓梯畫，此後不斷獲邀揮筆，迄今在各區留下約三十個得意作品，部份更深受注目。



「阿甘」笑說，一五年與靈美創意培育基金及民政事務局合作的「香港．美善之都」計劃，為各區多條樓梯作畫，當中油麻地眾坊街「花海樓梯」，二○一六年被「Google地圖街景服務」賞識，挑選為十五條香港最具代表性的樓梯街景，與中環都爹利街花崗石樓梯和石板街等古迹齊名，吸引不少遊人到場拍攝。



謾罵聲中堅持創作



憑一支畫筆創造「打卡」熱點，「阿甘」透露美麗圖畫的背後，其實充滿辛酸，如在戶外開筆，須抵受炎夏烈日和寒冬冷風，也因經常低頭彎腰，導致肩頸勞損，也會偶爾遭遇途人阻撓，指責弄污公眾地方，要求清洗回復原貌，甚至以粗言辱罵和淋紅漆破壞，「我不強求所有人喜愛，但希望獲得基本尊重。」 公共空間作畫近五年，「阿甘」表示目標在全港十八區留下作品，並仿效外國藝術家，乘坐吊船在大樓外牆繪畫。



