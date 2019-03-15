偏遠物業﻿大額優惠促銷﻿ ﻿港人大灣區置業要留神﻿

上月《粵港澳大灣區發展規劃綱要（大灣區綱要）》出爐，刺激區內房地產氣氛。有地產業界按照《大灣區綱要》，以低稅、鄰近人民幣離岸結算中心等作賣點，大力推銷大灣區的工商物業。但業界指，位於江門、肇慶及惠州等較偏遠地段，發展商始願意提供較高優惠折扣促銷。另外，有消息稱部份地方政府已放寬「限購令」，香港地產業界提醒買家，切勿盡信未經內地官方證實的消息，以免得不償失。



《大灣區綱要》為區內各城市定下發展方向，有地產業界按照綱領內容，以金融中心作賣點，推銷區內工商物業。樂勝房地產營業經理張輝榮指出，港珠澳大橋通車後，明顯帶動三地經濟發展，近月亦有更多港人到珠海考察及投資物業，「不少香港人都會在珠海開公司，再以公司名義購買商業物業。」



事實上，《大灣區綱要》正式出台前，區內新樓盤的發展商已推出各式優惠。專營內地物業的龍騰國際行政總裁蔡俊鵬表示，以往不時有發展商買樓送中港車牌、送全屋家電或裝修作招徠，「較特別的例子有抽獎送車。」惟他坦言，優惠較多的物業多為商業項目，其發展商面臨較大銷售壓力才會如此推銷，部份商家由上年中開始促銷位於江門、肇慶及惠州等較偏遠地段，正正需要較多噱頭來吸引買家眼球，「反觀珠海保稅區內物業沒甚麼折扣也能吸引買家。」



自一○年起，內地陸續在多個城市頒佈「限購令」，防止樓市炒風過熱，至近年市場不時傳出消息指，部份地區放寬甚至解除「限購令」，地產業界亦借機向港澳等非本地戶籍居民，推售區內新樓盤。



代理「預測」放寬限購令



記者日前佯裝買家，向大灣區地產代理陳小姐查詢，她聲稱，位於珠海西區的斗門已於本年初解除「限購令」，港澳居民只要從未在珠海置業，便可購入一套「純住宅」，「到珠海辦理無房證明，手續好簡單，我們亦會安排一對一的『睇樓專車』，接送香港買家到斗門睇樓。」她又指，斗門新樓的定價相宜，數十萬便有交易，「最新一宗交易，有香港買家購入一房一廳，只需支付十萬首期。」



海外地產顧問有限公司項目經理倪家偉不諱言，內地有發展商「預測」政府將放寬住宅物業「限購令」，「偷步」讓不合乎資格的買家購入單位，以他所知，半年前推出「限購令」的珠海橫琴亦有樓盤出現此情況，「官方其實至今未有放寬橫琴的樓市政策，但有很多買家貪便宜不聽勸告，堅持自行承擔風險。」香港地產代理總會榮譽主席謝順禮則表示，未聽聞過珠海部份地區已解除「限購令」。



港人買內地樓盤不時有「貪平出事」的情況，倪家偉直言，惠州樓盤「海岸居」鄰近碧桂園十里銀灘的豪宅，由於前者價格等同後者的七折，故當時吸引大批港人購買，惟「海岸居」未獲發房產證，去年被視作違法建築而遭政府強拆。



