﻿學校常額行政主任落實﻿ ﻿職系晉升模糊恐流失高﻿

學界過去一直爭取推行「一校一行政主任」，去年《施政報告》終回應訴求，落實一九/二○學年起推行，以紓緩教師在教學以外的行政工作壓力。學界普遍歡迎新政策，但有校長認為推行細節值得斟酌。部份學校目前已聘有資深行政人員，但礙於新政策限制其年資過渡至行政主任職位，資深人手或要變相減人工；亦有校長擔心學校行政主任一職欠晉升階梯，難與政府、商界競爭人才。



教育局上月向學校發通告，公佈「一校一行政主任」政策細節，兩種模式讓學校「二選一」。校方可開設一個常額「學校行政主任」職位，薪酬與公務員二級行政主任掛鈎，月薪約三萬多至五萬多元；或可選擇領取「行政主任津貼」，自行聘用最少一名全職學校行政主任，全年津貼額約為五十萬元。



香港教育工作者聯會主席黃錦良指出，過往學校未設行政主任崗位，相關工作交由校長、副校長及教職員分擔。他相信絕大部份學校將選擇領取津貼，再利用聘請行政主任後的餘款額外增聘一名人手，聘請一名行政主任月薪約三萬元，全年合計亦不足五十萬元，餘款可另外再請人分擔工作。



雖然政策公佈後迎來學界掌聲，有校長卻認為實行細節可略作微調。王肇枝中學校長鄭思宏表示，教育局早前明言學校行政主任的工作範疇，涵蓋校董會運作、學校財政、管理校內非教學人員等多個層面，較目前校內文職人員的工作更廣泛，故現職校內文員的年資難以過度至行政主任職位，換言之，新聘的常額行政主任一般領取起薪點月薪，即約三萬多元。



鄭思宏以其校為例，過去十年均調動行政津貼聘請一名行政主任，其職責與新增的常額職位相若，現時月薪已約四萬元，由於教育局未必認受其年資，故校方為其開設常額職位後，或變相令其減人工；即使學校選擇領取津貼以較高薪酬聘請行政主任，長遠而言亦難應付職位的薪酬通脹升幅。他冀局方將現職行政人員的部份年資納入計算，拉近新增職位的薪酬差距。



擁有資深人選的學校面對難題，需向外尋覓人才的學校亦有隱憂。獅子會中學校長、津貼中學議會當然執委林日豐（小圖）認為，學校行政主任一職要求求職者擁有大學學位資歷，招聘時某程度上與公務員架構下的行政主任直接競爭，惟後者有明確晉升階梯，擔心學校難覓優秀人才。他亦擔心學校行政主任或成「踏腳石」，新人任職數年累積經驗後，會跳到政府部門或商界從事行政工作。



外判商力銷學界行政服務



「一校一行政主任」亦容許學校選購外判行政服務，有學校近日已接獲機構推銷，惟學界對此模式普遍不感興趣。教育局的通告指出，學校選擇領取津貼後，亦可向其他服務機構購買與學校行政相關的服務，包括為學校提供至少一名具學位資歷的全職駐校行政主任，模式有如外判。



