﻿Momo殺人網絡熱傳﻿﻿幼園生小學雞陷恐慌﻿

被指會殺人、樣子陰森恐怖的凸眼公仔，去年中以死亡挑戰Momo Challenge（簡稱Momo）之名瘋傳網上。菲律賓一名男童信以為真自殺身亡，引起全球關注。早前再傳出Momo已變種，隱藏卡通片中嚇人，令事件更可怕。



據《東周刊》報道，一傳十、十傳百下，這股Momo恐慌席捲本港小學及幼稚園，不少學生只是看到Momo相片已情緒受困，要接受心理輔導；部份學校禁止討論事件，卻引起更多學生好奇，變成愈睇愈驚、愈驚愈睇。



「合上眼便想起Momo，很怕它捉走我，不敢獨自洗澡，睡着也經常嚇醒，返到學校想起又會驚到不停哭，後來老師帶我見心理學家，傾偈後感覺才好一點。」小四學生詩敏（化名）早前瀏覽社交平台，無意中看到Momo照片，被其人頭鳥身、長髮凸眼的恐怖樣子所嚇，情緒受到極大困擾。



另一名被Momo嚇怕的小五生梓韻（化名）說：「第一次在網上看到，最初沒太大感覺，但之後同學不停講，指它無處不在，甚至可以從網絡世界走出來殺人，我就愈諗愈驚，擔心它會偷聽及偷睇我的生活，於是用膠紙密封電腦及電話的鏡頭和喇叭。」



Momo恐慌最近在本港幼童學界火速蔓延，小學是重災區。浸信會天虹小學校長馮耀章向全校學生及家長發通告：「不少學生反映好驚，有幾個同學情緒不穩。由於事態嚴重，遂發通告呼籲家長留意子女使用互聯網的情況，並聯絡社工高度戒備。」



他續指原以為學生情緒會漸漸平息，接受公仔只是虛構，惟上星期有電視節目示範深夜致電給Momo，令事件又再發酵，很多學生都聞Momo色變。



另一間小學早前在校內集會時作公開廣播，警告學生不可討論及轉發任何關於Momo的訊息，結果Momo進一步成為學生放學後的熱門話題。



幼稚園學生亦受Momo影響。六歲的俊源哭訴不再坐校車，其母說：「他不知甚麼是Momo，但他說校車車內很多人討論，也擔心被殺，非常不安。」



校方通告禁談恐怖人偶



ABC Pathways國際幼稚園創辦人黃林趣玲說：「雖然幼稚園學生未必懂得查看有關資訊，但我們已收到不少家長查詢，為防患於未然，校方早前向家長發信，講解事件並提供學生受困擾時的處理方法。」



有學校一刀切禁學生討論Momo，有心理學家認為：「孩童充滿好奇心，如果打壓討論，反而令他們更加有興趣，部份頑皮的更會畫蛇添足，刻意傳得更恐怖，結果引發連鎖反應，令事件愈鬧愈大。」他建議校方及家長都應保持冷靜，正面及耐心向孩童講解Momo只是虛構，不會傷害任何人。



死亡Momo浪潮源於去年七月，美國有人透過社交平台，呼籲網民打電話或傳短訊予一個電話號碼，聲稱可召喚Momo，之後便會收到暴力和血腥圖片，甚至自殺及殺人的指令，因而被稱為「死亡挑戰」Momo Challenge。菲律賓一名十一歲男童疑受驚後自殺死亡，其母事發後在他的手機裏發現Momo Challenge的訊息；英國亦有一名女童接觸Momo後情緒失控，用剪刀亂剪自己頭髮。



直至早前，有人將有Momo恐怖頭像的片段隱藏在卡通片《Pegga Pig》內，並上載網供免費收看，片段播放中途，Momo突然彈出來嚇人：「我會殺死你！你將會死！切斷你的腳！你才永遠不會見到我。」



雖然影片分享網站YouTube聲稱已將該條惡搞片刪除，Momo嚇人的消息已經傳遍網絡世界，至最近更席捲本港小學及幼稚園。



Momo是日本藝術家相蘇敬介創作的雕塑品，概念沿自日本傳說中的妖怪「姑獲鳥」（Mother Bird），講述一名女子難產而死後化身鳥女的鬼故。相蘇敬介日前強調：「已將雕塑銷毀，希望受影響孩童盡快擺脫陰影。」



