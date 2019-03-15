創辦社企「鐵樹銀花」 ﻿岑啟灝赴日深造投身護老﻿

三十出頭的岑啟灝，年輕時見證祖母入住老人院後，健康每況愈下，慨歎本意為照顧長者的安老院，環境恍如囚室。一五年，他隻身往「老人大國」日本，一邊進修長者政策，一邊兼職擔任院舍「照護員」，發現「照護」二字，不是解作照顧及保護，而是光照及守護。「照護員」的工作，不止是為長者沖身餵食，而是輔助長者有自主、有尊嚴地度過人生下半場。他帶着這個領悟，去年回港創辦社企「鐵樹銀花」，盼望以照護精神，為長者安老帶來曙光。



一家大埔護老院一五年被揭院友集體「剝光豬」，在露台排隊沖涼，引起社會嘩然，亦揭示私營護老院人手不足及環境差劣的問題。於日本京都立命館大學修讀碩士，研究日本長者福祉發展的岑啟灝，曾向其論文教授提及這宗新聞，換來對方驚訝的反應，「外國人覺得香港是先進城市，沒想過會發生這種事。」但教授沉思片刻後說，日本在三十年前亦發生過類似事件。



日本目前人口老化問題嚴重，岑啟灝相信，二十年後的香港，將面對刻下日本的問題，當地的經驗對香港非常重要，「我想知道日本的老人政策，如何走到今日的成就。」精通日文的岑啟灝，一二年於城大畢業後，任職一家日資公司。過去他不曾以護老為志業，但家中患有小兒麻痹的母親，令他自小明白弱勢社群的艱難，「由細到大見到很多（對母親）的標籤，很多人都有固定想法，覺得她有病就做不了甚麼。」



無法對長者問題坐視不理



踏入社會後，家住大埔的岑啟灝曾應朋友邀請，自發關懷區內弱勢社群。他始發現，區內有不少執紙皮長者，「有一位婆婆在我家附近執了十幾年紙皮，以前我從無留意過她。」岑啟灝慢慢發現，自己不能對長者問題坐視不理，某日他向相熟的大專老師透露想法，對方建議他到日本修讀介護（日本對老人護理服務的稱呼）課程。他於是在一五年取得獎學金，赴日深造。



研究政策以外，岑啟灝經大學介紹，到當地一家老人院兼職擔任照護員，令他重新定義「照護」工作。他猶記得工作首日，被安排為一名長者洗澡，豈料對方脫衣後馬上失禁，令他滿手糞跡，他刻下心想：「我才第一日上班，就給我這麼高難度的挑戰？」猶豫之間，旁邊的照護員即輕力推開他，並說：「你不用擔心，看着我怎樣處理吧！」



照護員的回應，是一邊為失禁長者清理，一邊談天說地，分散其注意力，務求令失禁長者不知道自己為照護員「帶來麻煩」。這一幕令岑啟灝印象深刻，「我相信很多人遇到這種情況，第一個反應是埋怨長者，但他隻字不提，目的是不傷害長者的自尊。」



岑啟灝對老人院並不陌生，在就讀中學期間，其祖母因不慎跣倒受傷後，失去自理能力，需入住私營院舍。他對院舍的第一印象，就是環境擠逼、地方細小及護理員態度差劣，他甚至覺得長者「有坐監的感覺」，其祖母入住院舍後，健康更每況愈下，「嫲嫲入住老人院後，愈來愈少說話，亦由一開始可以正常吃飯，到之後只能吃糊狀食物。」



日本照護員有明確晉升階梯



香港人眼中的老人院護理員，其主要工作不過是為長者洗澡及餵食，屬低技術且厭惡性的工作，缺乏晉升機會，於是鮮有年輕人入行，但在日本，照護員卻是不下於護士的專業，亦有明確的晉升階梯，甚至可擔任老人院院長，「日本人不會覺得照護員職業比其他工作低下。」本港培訓護理員着眼於實務訓練，但日本的照顧員訓練則實務與理論並重，「護理工作不僅是懂得洗澡及餵食，背後的使命是要令長者有自主、有尊嚴地生活。」



岑啟灝去年畢業回港後，即成立社企「鐵樹銀花」，向本港機構及院舍講解日本老人福利政策，並組織考察團前往日本取經。「鐵樹銀花」是寓意長者蘊藏無限可能。他將護理工作重新命名為「照護員」，但照護二字，並非解作照顧及保護，而是光照及守護。



照護員要光照的，是長者的過人之處。曾有年輕照護員向岑啟灝分享，其院內有一名自翊為著名建築師的長者，不少人起初也以為是「發噏風」，誰不知年輕照護員在網上搜索長者的名字後，發現真有其事，於是在院內分享，令「前建築師」聲名大噪。



