﻿Uber誓搶港的士市場﻿ ﻿傳美領事參與游說﻿

最新一期《東周刊》報道，最快今年內在美國上市的美資網約車公司Uber，近年頻頻在世界各地催谷業務，早前便高調地宣佈與本港一間的士車行合作，推出「Uber Flash」網約的士服務。可是在上周聯合發佈會，車行負責人「甩底」，令Uber極度尷尬。



《東周刊》深入追查這場的士業界跟Uber的商業大戰，揭露Uber原來在過去一年多，為求突破其最強競爭對手的缺口，出動不同層面人脈，兵分多路暗訪的士業各大小團體游說合作，就連身份極為敏感的美國總領事館也曾插手幫拖。



多位的士業界人士更向記者披露，Uber向他們提出與車行及司機合作的抽佣比例，甚至答應長遠計劃放棄用白牌車接客等秘密協議，卻被質疑其「承諾」只圖減少業界向政府施壓打擊Uber，爭取時間吸納更多白牌車，進一步搶佔的士業生意。



的士業視Uber為死敵，Uber卻一直想拉攏合作，最近一度獲天誠的士車行答應，協助推出Uber Flash，原訂上周二公佈合作詳情，可是天誠的董事劉偉堅臨時甩底兼失聯，場面甚尷尬。《東周刊》得悉，天誠所屬的香港的士小巴商總會，早前得知天誠答應跟Uber合作後，本月初開緊急特別會議，要求劉偉堅向理事會作出交代，他沒有出現，一班理事多番致電才找到他，並透過手機揚聲器進行電話會議，消息指劉偉堅說：「合作只是希望旗下司機多點客源，增加收入。」在場理事即勸他回頭及不要出席發佈會。劉回應：「唔簽都簽咗，看看到時如何啦！」有傳Uber開出的條件吸引，令天誠有高達數百萬元的收益。



由於劉偉堅未有承諾擱置跟Uber合作，部份理事便動議暫停天誠在香港的士小巴商總會的會籍，雖然未獲通過，但劉偉堅最終也沒有出席發佈會。據悉，劉事後向行家說，收到不少業界反對聲音，以及考慮到有的士商會將推出新App，決定煞停合作。



過去一年多，Uber積極接觸本港多個的士團體及車行，尋求合作機會。「推動的士發展聯會」主席陳民強透露，去年初忽然有美國駐港總領事館人員主動邀約他，他們開宗明義說是談論Uber在香港的運作情況，以及探討有沒有可能跟的士行業合作。由於陳民強向美國總領事館人員斬釘截鐵表明，的士業界由始至終都是要求Uber將白牌車下架，所以見了一次，便再沒下文。記者向美國總領事館查詢他們插手幫Uber做說客一事，其發言人回覆說：「美國領事會恒常跟各方持份者會面，以了解與美國相關事務。」



的士業界推新App打對台



的士業內人士分析，近年業界反對Uber用白牌車接客的聲音愈來愈大，且今屆政府亦答應會打擊Uber白牌車，若的士業界這時突然跟Uber合作，即變相叫政府暫緩行動，使Uber可吸納更多白牌車來擴展業務。有車行老闆更憂慮，Uber一旦擴展業務，會進一步搶佔的士業的生意，司機也會被搶走。



的士業界勸退天誠後，未有放軟手腳，就在Uber發佈會鬧甩底事件翌日，香港的士業議會召開記者會，宣佈推出全新的網約叫車App「E的士」，並有三十多個的士團體出席撐場，擺明反擊Uber。



