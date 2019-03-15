﻿加薪兼增加晉升機會﻿ ﻿醫管局發功挽留醫護﻿

據新一期《東周刊》報道，公立醫院今年又因流感大爆發令前線醫護人員谷爆，矛頭直指醫管局，罪狀包括多年無法解決的醫護人手不足問題、資源分配不均致病房逼爆、行政架構臃腫及制度官僚等。



為提升已低沉多時的醫護團隊士氣，按緩急解決多如繁星的問題，醫管局主席梁智仁近年不斷發功，針對挽留護理人員，增加他們向上流機會；積極招攬海外醫生，遠赴倫敦向當地港人醫生挖角；向前線人員了解病房運作，希望將多餘文書工作及會議減得就減；更積極考慮將每年流感高峰期，改由中央統籌調配人手資源的可行性。



流感疫情最嚴峻時，外界只着眼病房如何逼爆，梁智仁透露，「其實只有內科及老人科最嚴重，為疏導病人，去年合共增加五百七十四張病牀，當中超過一半以上，約三百二十七張牀，正是加到疫情最嚴峻的內科及老人科。」梁智仁道出「收得就收」的背後，只因不忍病人錯失治療的黃金機會。患者以長者居多，六十五歲以上的佔百分之七十，八十五歲以上的亦佔百分之四十，容易因體弱引發併發症，管理層細閱各醫院的圖則，找出可加牀的位置，便指令前線醫護「盡量收」。



當外界以為「瞓走廊」是低人一等的安排，醫生及護士卻拚盡全力給予最好的治療，梁智仁說：「今年因流感致命的死亡率只有百分之二點一，相比前兩年的百分之二點五低。這是個重要指標，顯示病人獲得高質素及有效的醫護服務。」



增加老人內科病牀



有醫生團體曾埋怨公院收症有增無減，卻「唔覺牀位有加過」，梁智仁提供數據反駁說：「今年會繼續加五百幾張（牀），同樣將一半以上病牀加到災情最嚴重的內科及老人科。」



對於有意見提出，在流感高峰期採取特事特辦措施，將人手和資源高度集中處理，包括在一至二月的八個星期內，集中對內科、老人科及急症室，將醫管局二萬八千張病牀及七萬八千多名員工作調配，集中火力對症下藥豈不是更有效？梁智仁覺得建議不錯。



梁智仁視察過護士的實際工作，發現她們是病房最忙的一群，工作量有時比醫生更甚。他細閱護士的工作流程表，想辦法減省或簡化工序，發現病人記錄雖已電腦化，但病人因出院、調院或調往其他專科時，護士仍需填寫一張「病人清單」，詳列病人有否藥物敏感、飲食注意事項等。



長線仍是挽留人：「要挽留姑娘，除咗研究調配工作量外，提高薪酬同晉升機會同樣重要。」他拍心口說，正考慮提高護士的薪酬點，以增加五百名資深護士，給姑娘更多上位機會。



更令梁智仁頭痛的，是流失率不斷創新高的醫生團隊。梁智仁承認在醫療集團崛起下，私人市場出價比醫管局高兩至三倍，而令他欣慰的，是仍有一班醉心鑽研醫學研究、熱心栽培接班人，以及淡泊名利的資深醫生，選擇留守公立醫院。







