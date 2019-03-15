﻿黑工氹仔車死女學生 引發千人上街抗議

據最新一期《東周刊》報道，澳門一名二十二歲女大學生，日前駕電單車時被一輛賭廳七人車撞倒，送院後翌日不治。肇事司機為內地外勞，後被控「過失殺人」；聘用該司機的公司涉違反職業司機須由澳門人擔任的規定，接獲勞工事務局指控通知書。



由於今次是不足兩個月內、第二宗內地人開車重創澳門人的事故，大批市民上周六上街示威，要求當局嚴懲聘外勞做「過界司機」的違規公司，同時促請政府煞停正準備落實的澳門與內地「駕照互認」制。



有立法會議員批評，針對公司非法聘請「過界司機」的刑罰過輕，最高只是罰款一萬元及取消外勞配額；澳門地少路窄兼車多，外來駕駛者較難適應，容易變成道路炸彈，危及市民安全。



「出嚟遊行因為有女大學生被內地司機開車撞死，咁就無咗條命！令人更憤怒嘅，請外勞做『過界司機』嘅公司搞出人命，最高刑罰都係罰款一萬。一萬蚊一條命？澳門人咁賤咩！」參與遊行的澳門市民孫小姐說。



上周六下午，多名澳門立法會議員及民間團體發起「嚴打過界司機，反對駕照互認」遊行，最後由代表前往政府總部遞信。大部份市民響應呼籲穿黑衣出席，悼念喪命的女大學生。主辦單位稱有一千一百人參加遊行，警方則指有四百四十人。



奪命車禍發生在本月一日，澳大四年級的二十二歲女生，駕電單車經氹仔銀河度假村近大倉酒店路段時，被突然掉頭的一輛賭廳七人車撞倒及不治。



肇事司機為四十歲內地外勞，被控「過失殺人」。他報稱任職助理會計，但事發時卻駕駛賭廳車輛，其公司涉嫌違反職業司機必須由澳門人擔任的規定，被勞工事務局發出指控通知書，惟即使罪成，最高刑罰亦僅罰款一萬元、取消外勞配額和禁止在兩年內申請新外勞。



持國際牌開車 偷雞搵食普遍



今年一月底，一名二十六歲澳門男子駕駛電單車送外賣，途經氹仔「名門世家」對出時，被一部逆線而來的私家車迎頭猛撞，男子重傷送院。肇事私家車司機亦為內地人，持有韓國駕駛執照，憑國際駕駛執照在澳門開車。



有份發起上周六遊行的澳門立法會議員吳國昌向《東周刊》說，上述兩宗意外，分別涉及「駕照互認」及「過界司機」兩個不同議題，但共通點是同樣導致本地居民傷亡、意外同樣源於不熟悉澳門交通環境的內地司機，民意自然將兩者混為一談。



「有關『過界司機』嘅問題喺澳門好嚴重，唔少公司想以較低成本請司機，外勞又可搵到待遇理想嘅工作，互惠之下，造就黑市經營局面。」消息指，聘請澳門司機月薪近兩萬元，但「過界司機」酬勞只需一半。



外勞在澳門駕車須取得合法駕駛資格。內地駕駛執照在澳門並未獲認可，外勞若要駕車，須在澳門考取車牌，或以更快捷方法，透過香港與內地「駕照互認」換領香港駕駛執照，然後憑香港駕駛執照可以在入境澳門十四天內免申請駕駛車；或者到海外國家，付錢以特殊渠道「考取」當地執照，從而申請國際牌，藉此在澳門偷偷駕車搵食。



去年中，澳門擬與內地落實駕照互認，引起部份議員及市民憂慮，一方面擔心不良駕駛文化蔓延濠江，亦變相為企業聘請「過界司機」大開方便之門。



吳國昌強調，絕非質疑內地人的駕駛質素，但事實是澳門地少路窄兼車多，外來駕駛者的確難以適應，易成道路炸彈。



另一位立法會議員李靜儀又批評，現行法例對懲治「過界司機」及其僱主的罰則過低，有必要大幅加重刑罰。