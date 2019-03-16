﻿恍似打機 紐西蘭瘋狂恐襲 直播清真寺槍殺 極右白人奪49命

紐西蘭一向予人寧靜、安全的印象，但當地時間昨午基督城發生血腥恐襲事件，一批激進白人持槍闖入兩間清真寺亂槍掃射，最少造成四十九人死亡，另二十多人重傷。冷血槍手以隨身攝錄機拍下行兇畫面，濫殺無辜全程網上播放。警方接報到場展開大規模圍捕，拘捕三男一女，其中一名疑是槍手的澳洲白種男子，二十八歲，為極端右翼份子。紐西蘭總理表示，案件定性為恐怖襲擊。



屠殺紐西蘭伊斯蘭教徒慘劇，當地時間昨日下午一時許在南島以東基督城上演。一名戴頭盔及戴眼鏡男子，持半自動武器闖入市中心接近哈格利公園的Al Noor清真寺，見人即開槍，連發逾百彈，當時寺內約有三百人，不少人倒臥血泊，槍手向倒下的傷者及屍體頭部及軀體補槍，濫殺持續十多分鐘。僥倖避過子彈的慌忙逃生，槍手得逞後逃去，最少三十人中彈身亡。不久之後，有槍手闖入Linwood區另一間清真寺，持步槍見人就轟，最少有十人死亡，當中包括長者及兒童。



行兇至少十分鐘



警方接報到場，大規模搜捕疑兇。救護車把傷者送入基督城醫院，醫院外忽然又發生槍擊。警方在Al Noor清真寺附近三公里外發現一輛汽車，車上檢獲炸彈，拆彈專家及時拆彈。



屠殺發生同時，網上即出現一段影片，疑是槍手直播行兇過程。片段開始時，一名男子身繫步槍駕車抵達清真寺外，他下車後往車尾廂再多取一支散彈槍，隨即步往清真寺正門。片段至六分三十八秒，殺人慘劇上演，槍手發射散彈槍直至彈盡，再換上另一支步槍，急步入寺內向傷者補槍，再連環掃射。寺內群眾慌忙四散，有人破窗逃生，慘叫聲不絕，到處血跡斑斑。槍手其間有換過彈匣，往寺內外及街道上的人開槍，又步回車內更換步槍，重複步回寺內外，向倒下的死傷者頭部及軀體補槍，不留活口。



該影片疑是透過隨身攝錄機以主觀鏡角度拍攝，顯示瞄準及開槍過程，影片長十多分鐘。警方表示，正在驗證該段影片是否與槍擊案有關



警拘四男女



警方展開全市大搜捕，呼籲民眾留在室內，學校及市政大樓全封閉，全市進入戒備狀態。警方其後拘捕三男一女調查，其中一人被控謀殺，今日提堂。警方不排除有人在逃，並指在多輛汽車上發現多個土製炸彈，已經拆除。