﻿向死傷者補槍 彈盡不留活口

激進白人份子濫殺穆斯林，死傷枕藉。有死裏逃生者表示，見到一名白人槍手，棕色頭髮，帶著頭盔，穿迷彩軍服和防彈背心，於清真寺午禱時間忽然闖入，當時有三四百人在地上跪拜，槍手不由分說，向群眾亂槍掃射，血肉橫飛。另一名倖存者形容，寺內信眾慌忙地站起來逃跑，有人跑向窗邊企圖爬窗逃走，他躲在一道牆後以作掩護，子彈飛過，其身傍有人胸口中槍，血流如注，他轉身即逃，目睹寺內屍疊屍，場面恐怖，直至他再聽不到槍聲，估計槍手打光了所有子彈才離開。據當地傳媒報道，現場剛巧有一隊來自孟加拉的板球隊，全隊三十人正在朝拜，幸而全部人脫險。



事發後，移居當地的香港人表示非常擔心，因為槍手針對移民，擔心同一組織會再發動襲擊，正考慮下星期初請假不上班。港人沈小姐表示，她工作的地點位於其中一個槍擊現場附近，她沒聽到槍聲，但看到大批警車趕往現場，有警員呼籲他們留在辦公室內，附近多條街道封鎖，氣氛緊張，自己的辦公室本來坐在窗邊，擔心有人在街上向室內開槍，所以馬上搬座位遠離窗戶。