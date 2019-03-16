﻿澳槍手報復非歐裔移民 ﻿﻿暗殺名單有默克爾簡世德﻿

紐西蘭基督城清真寺恐襲槍手，其中一人，是來自澳洲的塔蘭特，他濫殺前在網絡上傳一份逾七十頁的宣言，稱要報復大批「非歐洲裔」移民來到「我們的土地上」。有報道指，宣言內列出暗殺目標名單，包括德國總理默克爾和倫敦市長簡世德。紐西蘭傳媒報道，塔蘭特已落網。



疑為恐襲槍手之一的塔蘭特（Brenton Tarrant），在發動攻擊之前在Twitter發表宣言，形容自己「只是普通的白人，二十八歲，生於澳洲的工薪階級、低收入家庭。」其父母為蘇格蘭、愛爾蘭、英格蘭後裔。他自稱有着正常的童年，「我沒讀大學，對大學提供的任何東西興趣不大。我工作了很短時間，賺了些錢投資Bitconnect（一種加密貨幣），然後用投資的錢來旅行。」他明言自己「反移民、反種族替代、反文化替代。」



談到施襲原因，塔蘭特強調，是為報復「外國侵略者造成成千上萬人的死亡」，自稱決定站出來，要保證「我們人種的存在，還有白人孩子的未來。」他寫道：「最重要的是向入侵者表明，我們的土地將永不會成為他們的土地，我們的家園就是我們自己的家園。只要白人還活着的一天，他們永遠無法攻佔我們的土地、取代我們的人種。」



稱為恐襲亡女童報仇



槍手又提到名為阿克爾隆德（Ebba Akerlund）的十一歲女童，她在二○一七年四月瑞典斯德哥爾摩恐襲中喪命。當時一名穆斯林開貨車在斯德哥爾摩發動恐襲致多人死亡，令塔蘭特稱變得激進，想為阿克爾隆德報仇，而且他憎恨穆斯林。他承認自己是法西斯主義者。



宣言更羅列一些「高調的敵人」，當中不乏政界名人如德國總理默克爾、倫敦市長簡世德及土耳其總統埃爾多安。此外，塔蘭特在行兇時使用的槍支捆了寫有過去多宗大型襲擊行兇者名字及城巿名的布條。有報道指他在網上直播整個行兇殺人過程。



