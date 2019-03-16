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瑪嘉烈醫護溝通不足　病人抽活肝組織亡

2019-03-16 列印
　　瑪嘉烈醫院就已公佈一宗涉及抽取活肝組織化驗的醫療風險警示事件公佈調查結果，指一名深層靜脈血栓的六十歲男病人注射抗凝血藥後，再經內科醫生抽取活肝組織後死亡。結果顯示，認為原因在抽取活肝組織前，不同臨牀團隊就抽取活肝組織的溝通不足，以及在進行抽取活肝組織程序前，醫護人員沒有收到提示病人是否使用抗凝血藥。

　　委員會提出改善病人安全的建議，包括加強主診團隊及被諮詢團隊的溝通、訂立一套臨牀抽取活肝組織的預備指引，及修訂「臨牀程序安全核對表」，訂明進行程序前，要核對病人整體的凝血狀況，包括其凝血指數及是否剛接受抗凝血藥物治療。

　　院方已接納相關報告及建議，並已向醫院管理局總辦事處呈交報告。院方將向死者家人交代調查結果，及致以深切慰問。

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