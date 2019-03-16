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﻿吐露港車禍 司機撞飛慘死

2019-03-16 列印
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　　大埔吐露港公路發生奪命交通意外，昨晚九時許，農夫車沿吐露港公路往九龍行駛，突然至康樂園附近故障停下，尾隨客貨車緊急剎停不及，失控撞上農夫車。意外導致兩人受傷，農夫車司機被拋出車外（見圖），倒地重傷昏迷，送院傷重不治。警方事後封鎖現場及調查意外原因。
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