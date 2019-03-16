官指咎由自取 林子健虛報被擄罪成

民主黨成員林子健涉於前年訛稱遭迷暈後擄走，被人在雙腿鑲二十一口釘書釘，以此向警方報假案。林子健被控虛報有人犯罪受審，案件昨在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判囚五個月，辯方即時申請保釋等候上訴，獲法官批准。



現年四十四歲的林子健涉於前年八月訛稱在旺角被人迷暈及擄走，其間被毆打，在身上釘上釘書釘，被控向警務人員虛報有人犯罪。署理總裁判官蘇惠德判刑指，林子健有預謀和計劃行事，犯案後不但毫無悔意，更公開在記者會表示被拐，誤導社會各界甚至國際社會，有內地部門針對持不同政見人士，在本港鬧市中近乎目無法紀地將異見者拐帶捆綁，藉此引起公眾關注、不安和恐慌。警方於事後被逼花四個月時間翻看逾千小時閉路電視片段，即時監禁無可避免。辯方大律師所指的情況，完全是林子健咎由自取，故他不獲減刑。



至於兩名辯方證人的證供，蘇官都認同誠實可靠，但辯方專家無親自檢查林的傷勢，僅透過影像分析，故其證供乏穩妥基礎。另外，林子健友人龔立人的證言僅屬傳聞證據，法庭不會賦予任何比重。



負責林子健案的偵緝高級督察劉詩慧在庭外透露，本案頭一個月已動員七千多名警員，警員時薪以百萬計，單是翻查閉路電視片段已有一千五百至一千八百小時，連同蒐證遠超出此時間。



林子健步出庭外後，林母語帶哽咽稱「一講起自己個仔嘅冤屈就會流眼淚」，指是次裁決未能彰顯正義，「點解呢個世界咁唔公義咁唔公平」。林子健則指會上訴到底，又暗指警察有人「扮我扮得咁似」，最後大叫「我無講大話」。



