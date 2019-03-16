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中旅社停派現場籌　申領回鄉證須網上預約

2019-03-16 列印
　　想申請俗稱「回鄉證」的《港澳居民來往內地通行證》人士留意，中國旅行社昨日起，全面實施辦證網上預約服務，不再派發現場籌號。中旅社為特別需要人士增設綠色服務通道，相關人士不必網上預約。

　　中旅社在各辦證中心貼出告示，提醒市民已全面實施辦證網上預約服務，不再派發現場籌號。中旅社增設綠色服務通道，照顧特別需要人士，七十歲以上長者、三個月以下嬰兒、殘疾人士等人士，不必網上預約，保證為到場的上述人士當日安排辦理服務。

　　至於有緊急事如探病、奔喪、就醫、就學等，未能辦理網上預約的申請人，需提供相關書面說明，確保為符合條件人士辦理加急申請。

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