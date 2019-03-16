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區議會換屆選舉 敲定11月24日

2019-03-16 列印
　　四年一度的區議會換屆選舉又來了，政府昨天刊憲公佈，按照《區議會條例》（第547章）第27條，行政長官已決定指明十一月二十四為舉行第六屆區議會一般選舉的日子。

　　政府發言人表示，新一屆區議會選舉共選出四百五十二個議席。為配合人口變動，立法會早前通過在下屆區議會開始，全港十八區有十區將增加共二十一個民選議席。其中，九龍城、油尖旺及荃灣區各增加一席；深水埗、葵青、屯門及西貢區各添兩席；觀塘和沙田增加三席，元朗區多四席。

　　而中西區、灣仔、東區、南區、黃大仙、北區、大埔和離島區議會的民選議席數目保持不變。為鼓勵選民參選及投票，政制及內地事務局及選舉事務處擬分三階段，斥資共七百五十萬進行宣傳。

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