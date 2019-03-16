區議會換屆選舉 敲定11月24日

隨着波音737 Max全面停飛，這款飛機發生兩次空難的成因，惹起極大關注，現時所有線索都指向飛機整體的設計。 波音737投入市場已經五十年，早自二○○六年，波音已經開始討論使用波音787的簡潔設計來取代現有的737機型。不過，事情的轉折點在二○一○年，波音的死對頭法國的空中巴士，設計出新型的空中巴士A320neo，並計劃在二○一六年投入服務。A320neo的賣點是相當慳油，燃油是航空運輸的主要成本，如果波音不在這方面趕上，將會被空巴擊潰。結果在二○一○年，波音批准了737 Max的項目。 波音放棄了發展787的設計，改為在737機體上裝配新型引擎，對抗空巴A320neo的挑...

2019-03-16