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「偷渡泰狗」遭人道毀滅 三萬人聯署促還屍

2019-03-16 列印
　　泰國一狗隻日前疑走失誤登上一艘來港貨船，狗隻抵葵青貨櫃碼頭後，船公司向漁農自然護理署求助，漁護署人員接收狗隻後，不足二十四小時便將小狗人道毀滅。民主黨立法會議員鄺俊宇昨與逾十名關注事件的市民，到長沙灣政府合署漁護署總部請願抗議，批評署方處理手法「粗疏」、「於理不合」和「醜出國際」。鄺俊宇表示，網上發起聯署已有逾三萬人響應，促署方交代事件，又要求將小狗屍體盡快歸還給泰國主人。

　　漁護署回覆本報指該狗隻屍體暫由署方保管，又表示報稱為該狗隻登船前的畜養人的代理人，已與署方聯絡，希望領回狗隻屍體。署方會在代理人出示狗隻被畜養的證明，及代理人獲授權的證明後，與代理人商討後續安排。

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