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文憑試考生趕考場　好心的哥少收車資

2019-03-16 列印
　　中學文憑試(DSE)中文口試已開考，一名應屆考生在社交平台帖文，自稱記錯考口試時間，以為六時開考，後獲同學提醒才驚覺自己記錯時間，應為五時，心急如焚的他乘的士趕赴考試，上車後跟司機說：「可唔可以快啲」，幸好遇上好心司機。

　　該名考生上車即付五十元車資，抵埗後車資超出五十元，但司機免收差額，好讓考生盡快應試，令考生感激不盡。最後考生表示，考試表現不錯，故在網絡分享，感激幫上大忙的司機，亦呼籲各考生「唔好好似我咁大頭蝦，check清楚考場同時間」。

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