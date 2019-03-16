李克強稱港澳台可參照《外商投資法》

國務院總理李克強（見圖）表示，港澳台投資內地是可以比照適用於剛通過的外商投資法，原有針對港澳台的做法繼續沿用不受影響，外商投資法會更有利於吸引港澳台投資。



十三屆全國人大二次會議昨日舉行閉幕，李克強在人民大會堂會見中外記者。 有香港媒體問及外商投資法當中並沒有涉及到港澳台的投資，會讓港澳台各界有些不太理解？李克強回應指，港澳是中華人民共和國的特別行政區，海峽兩岸同屬一個中國，「我們歷來高度重視港澳台的投資，港澳到內地的投資佔我們境外投資的百之七十，能不重視嗎？」他續指「這裏要明確，港澳台投資是可以參照、或者比照適用剛剛通過的外商投資法，而且我們長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，不僅不會影響，而且會有利於吸引港澳台的投資。」



