﻿街頭塗鴉無疆界﻿ 藝青想要一道牆

街頭塗鴉，在香港往往被標籤為塗污公眾地方的行為，引起不少人反感。但青年組織協青社卻認為，塗鴉是青年藝術的一種，只要提供平台便可讓年輕人發揮所長，故在上月中舉行首個大型塗鴉活動Graffiti Jam，匯聚逾三十名來自世界各地的塗鴉青年藝術家，在機構內外牆身噴上特色的塗鴉作品，讓年輕人將塗鴉發揚光大。



一直扶助高危青年的協青社，早年開始外展服務時已加入塗鴉藝術（Graffiti），其總幹事謝貞元表示，年輕人是未來的主人翁，故須盡一切努力了解他們喜愛的東西，提供平台予他們發揮，「每個人各有喜好，所以我們一直為高危青年提供不同類型的活動，包括Graffiti、街舞、歷奇及泰拳等。」



十多年前開始接觸塗鴉藝術的曾昭昶（Uncle），曾是協青社的成員，亦由當年的高危青年，變身成為本地塗鴉藝術家，開設工作室全職做街頭藝術推廣。他直言，塗鴉藝術最需要地方練習，起碼要有一道牆才做到，幸得協青社「開綠燈」，讓他在當年位於觀塘的蒲吧不斷創作，「我剛開始玩Graffiti，真的很難找地方，加上我不喜歡在不允許塗鴉的地方『冒險』，所以當年蒲吧提供的固定場所，幫助我很多。」



為爭取更多創作機會，Uncle不時到內地參加塗鴉文化交流活動，「內地的Graffiti發展起步較慢，但武漢、長沙等二三線城市，很快便追過香港。」他續說，當地人對塗鴉文化接受程度很高，有些居民見到塗鴉藝術家創作時，更會提出讓藝術家到自己的住宅外牆作畫。



反觀香港，雖然近年愈來愈多人認識塗鴉藝術，Uncle認為認識不代表接納，更憶述數年前在學校外牆塗鴉時遭路人指罵：「其實我是獲學校邀請，幫他們美化外牆，沒想到竟被一名小孩指罵我無公德心，而在旁的成人卻不出聲，真的很無奈。」



協青社舉辦大型Graffiti Jam



Uncle一直希望在港舉辦大型的塗鴉藝術活動，扭轉港人對塗鴉的觀感，故在機緣巧合下為協青社統籌舉辦Graffiti Jam。謝貞元稱，與其找裝修工人修繕中心的外牆，不如找藝術家創作塗鴉，於是找上Uncle穿針引線，邀請有逾三十名來自本地及海外的塗鴉藝術家參與，粉飾協青社的外牆。



「過去十幾年，內地及海外的朋友一直問我，幾時到香港舉辦大型塗鴉活動，今年終於成真了。」Uncle說。由於統籌活動費時，他今次只參與兩幅塗鴉創作，包括一幅噴上「Youth Outreach（青年外展）」的籃球塗鴉作品，另一幅則是與另一名藝術家jam（合力創作）出來的，「我刻意用上一樣顏色及風格，在旁邊畫了一隻騎着電單車的貓。」



芸芸作品中，謝貞元最喜歡由外國藝術家以中國古代女性為主題的創作：「除了有古今未來的寓意，亦代表了中西文化的融合，正如我們做青年服務，需要包容及接納不同思維，達至互相尊重。」



