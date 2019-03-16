周向榮申聘英大狀上訴遭駁回

DR醫學美容集團二○一二年推出仍在實驗階段的注射療程，最終導致一死兩傷。集團創辦人周向榮前年十二月在高等法院被裁定誤殺罪成立，判囚十二年。周向榮不服定罪和刑期擬提上訴，向原訟庭申請由代表過曾蔭權上訴的英國御用大律師Clare Montgomery，代表他上訴。法官昨早頒下判詞駁回申請，並解釋本案議題並非特別複雜，亦不涉凌駕性公眾利益，非由外國大狀處理不可。



周向榮去年初提出上訴申請，案件尚未排期處理。另外，因陪審團未能達成裁決而須接受重審的女醫生麥允齡，去年要求上訴庭解釋有關誤殺控罪的法律議題，又於今年一月獲准就上訴庭裁決，上訴至終審法院。終院將於下周四聽取該上訴申請。







